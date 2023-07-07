Ван дер Сар оказался в реанимации после кровоизлияния в мозг

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар находится в реанимации после кровоизлияния в мозг.

Этот инцидент случился в Хорватии, где Ван дер Сар находился на отдыхе. Сейчас местные доктора пытаются спасти жизнь 52-летнего голландца, сообщает BBC.



Ван дер Сар стал настоящей легендой "Юнайтед", проведя 266 матчей за клуб с "Олд Траффорд". Вместе с "красными дьяволами" Эдвин выиграл три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



Повесив перчатки на гвоздь в Манчестере 2011 году, в 2012 Ван дер Сар вошел в совет директоров "Аякса", а в 2016 стал исполнительным директором своего родного клуба.



В последние годы Ван дер Сара неоднократно связывали с переходом в "Юнайтед". В мае Эдвин подал в отставку в "Аяксе", решив немного отдохнуть перед тем, как взяться за новую работу, и в этот момент с ним приключилась беда.



Добавим, будучи игроком, Ван дер Сар также выступал за "Фулхэм" и "Ювентус".