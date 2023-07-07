Кукурелья исключает свой уход из "Челси"

Защитник Марк Кукурелья планирует остаться в "Челси" и сражаться за место в планах нового главного тренера Маурисио Почеттино.

Кукурелья весьма невыразительно отыграл свой дебютный сезон за "Челси" после перехода из "Брайтона" за 62 миллиона фунтов прошлым летом.



Последние недели не утихают слухи, что Кукурелья может покинуть "Стэмфорд Бридж" уже после одного сезона. Например, испанская пресса утверждала, что Марк был предложен "Атлетико".



По информации Evening Standard, изначально "Челси" действительно был открыт к продаже Кукурельи и даже изучал интерес к 24-летнему испанцу со стороны саудовских клубов.



Однако Кукурелья дал ясно понять своему клубу, что уходить не собирается. Марк решительно настроен проявить себя в "Челси" и совершенно не боится конкуренции с Беном Чилуэллом на позиции левого защитника.