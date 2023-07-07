Кукурелья исключает свой уход из "Челси"
Защитник Марк Кукурелья планирует остаться в "Челси" и сражаться за место в планах нового главного тренера Маурисио Почеттино.
Кукурелья весьма невыразительно отыграл свой дебютный сезон за "Челси" после перехода из "Брайтона" за 62 миллиона фунтов прошлым летом.
Последние недели не утихают слухи, что Кукурелья может покинуть "Стэмфорд Бридж" уже после одного сезона. Например, испанская пресса утверждала, что Марк был предложен "Атлетико".
По информации Evening Standard, изначально "Челси" действительно был открыт к продаже Кукурельи и даже изучал интерес к 24-летнему испанцу со стороны саудовских клубов.
Однако Кукурелья дал ясно понять своему клубу, что уходить не собирается. Марк решительно настроен проявить себя в "Челси" и совершенно не боится конкуренции с Беном Чилуэллом на позиции левого защитника.
07.07.2023 19:00
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При Поттеряне все были говнецом,так что этот период в расчёт не берём. А вот при Тухеляне он был ёбырем в начале сезона. В лч тоже хорошо себя показал, особенно в матче с Чморуссией,где кстати, играли по конспектам Тухеляна,вот и Куку совсем по-другому смотрелся. Бегает он очень хорошо, неутомимый пздц. Пасы тоже на уровне у него. При Поченяне легко может усадить хрустального Чильвеля на банку. А с учётом того,что у клуба подрастают такие бисты как Холл и Маатсен,то я не удивлюсь,что этот сезон станет последним для Чильвеля.
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