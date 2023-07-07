"Арсенал" подтвердил, что Салиба заключил новый контракт

"Арсенал" официально подтвердил подписание нового контракта со своим центральным защитником Вильямом Салиба.

Накануне вечером издание The Athletic сообщило, что Салиба положил конец спекуляциям насчет своего будущего и продлил свой истекавший через 12 месяцев контракт.



В пятницу этому поступило подтверждение. Теперь будущее Салиба связано с "Арсеналом" до лета 2027.



Салиба был приобретен "Арсеналом" у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов в 2019 году, но дебютировал за "канониров" только в минувшем сезоне, сразу утвердившись ключевым игроком команды Микеля Артеты.



Всего Салиба сыграл 33 матча за "Арсенал" во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Своими выступлениями на клубном уровне 22-летний защитник заслужил место в заявке сборной Франции на Чемпионат Мира в Катаре.



"Продление контракта Вильяма с нами — это нечто, чего мы давно хотели. В прошлом сезоне Вильям доказал, насколько он хорош и насколько важен для нашей команды".



"Это восхитительно, какими способностями он обладает всего в 22 года. Конечно, он все еще может значительно прибавить, как и любой игрок, находящийся на данной стадии своей карьеры. Мы предвкушаем совместную работу с Вильямом в ближайшие годы", — сообщил Артета.



Также "Арсенал" объявил, что с сезона 2023/24 Салиба будет выступать под новым номером — "двойкой".