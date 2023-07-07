Виллиан близок к возвращению в "Фулхэм"

"Фулхэм" сделал улучшенное предложение вингеру Виллиану о новом контракте.

Напомним, в конце июня стало известно, что Виллиан покидает "Фулхэм" свободным агентом после всего одного сезона, не сумев договориться о новой сделке.



Однако после вмешательства главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы лондонский клуб предпринял еще одну попытку сохранить бывшего игрока "Челси".



По информации The Athletic, сейчас "Фулхэм" предложил Виллиану новый контракт с близкой к 100,000 фунтов в неделю зарплатой, тогда как в прошлом сезоне 34-летний бразилец получал чуть больше 50,000 фунтов каждые семь дней.



Ожидается, что Виллиан примет новое предложение "Фулхэма", хотя сторонам еще предстоит согласовать длительность контракта. Игрок настаивает на двух годах, тогда как клуб предпочел бы один год с опцией продления на второй.