"Юнайтед" переманил ведущего доктора "Арсенала"

Глава медицинской службы "Арсенала" Гари О'Дрисколл переходит в "Манчестер Юнайтед".

52-летний О'Дрисколл трудится в "Арсенале" с 2009 года, заслужив репутацию одного из лучших специалистов в своей области. Гари пользуется огромным уважением в коллективе.



В 2020 году О'Дрисколл едва не ушел в "Ливерпуль", но в последний момент передумал и решил остаться в лондонском клубе.



На сей раз О'Дрисколл все же уходит из "Арсенала". По информации The Athletic, сейчас Гари завершает свои дела на "Эмирейтс", включая определение преемника, и позже этим летом присоединится к "Юнайтед".



Отметим, это уже вторая большая потеря "Арсенала" из числа персонала. Также от "канониров" уходит Стив Раунд, ассистировавший главному тренеру Микелю Артеты с момента назначения в декабре 2019.