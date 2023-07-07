"Юнайтед" переманил ведущего доктора "Арсенала"

Гари О Дрисколл Глава медицинской службы "Арсенала" Гари О'Дрисколл переходит в "Манчестер Юнайтед".

52-летний О'Дрисколл трудится в "Арсенале" с 2009 года, заслужив репутацию одного из лучших специалистов в своей области. Гари пользуется огромным уважением в коллективе.

В 2020 году О'Дрисколл едва не ушел в "Ливерпуль", но в последний момент передумал и решил остаться в лондонском клубе.

На сей раз О'Дрисколл все же уходит из "Арсенала". По информации The Athletic, сейчас Гари завершает свои дела на "Эмирейтс", включая определение преемника, и позже этим летом присоединится к "Юнайтед".

Отметим, это уже вторая большая потеря "Арсенала" из числа персонала. Также от "канониров" уходит Стив Раунд, ассистировавший главному тренеру Микелю Артеты с момента назначения в декабре 2019.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, О'Дрисколл

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2023 16:00

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