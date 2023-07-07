Томас Партей предпочитает "Ювентус"
"Ювентус" является приоритетным направлением для полузащитника "Арсенала" Томаса Партея.
Уже проводив Гранита Джаку в "Байер", главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов избавиться и от Партея. Сейчас Томас активно подыскивает себе новое пристанище.
По информации CBS Sports, в услугах Партея были заинтересованы "Аль-Ахли", "Аль-Халидж" и "Аль-Наср", причем последний был готов заплатить 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов) за 30-летнего ганца.
Однако представители Партея уведомили все три перечисленных клуба, что в данный момент Томас не рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию.
Наиболее подходящим вариантом Партею видится "Ювентус", но в данный момент неясно, сможет ли итальянский гранд сделать устраивающее "Арсенал" предложение.
07.07.2023 15:00
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