Томас Партей предпочитает "Ювентус"

"Ювентус" является приоритетным направлением для полузащитника "Арсенала" Томаса Партея.

Уже проводив Гранита Джаку в "Байер", главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов избавиться и от Партея. Сейчас Томас активно подыскивает себе новое пристанище.



По информации CBS Sports, в услугах Партея были заинтересованы "Аль-Ахли", "Аль-Халидж" и "Аль-Наср", причем последний был готов заплатить 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов) за 30-летнего ганца.



Однако представители Партея уведомили все три перечисленных клуба, что в данный момент Томас не рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию.



Наиболее подходящим вариантом Партею видится "Ювентус", но в данный момент неясно, сможет ли итальянский гранд сделать устраивающее "Арсенал" предложение.