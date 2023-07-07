МЮ совершил прорыв в переговорах по Онана

"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах о приобретении голкипера "Интера" Андре Онана.

Прежде отклонив два предложения "Юнайтед" по Онана, в четверг вечером "Интер" достиг устной договоренности насчет трансфера Онана в английский клуб.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, соперник "Манчестер Сити" по последнему финалу Лиги Чемпионов согласился отпустить Онану к "красным дьяволам" за 40 миллионов фунтов.



Сейчас "Юнайтед" обсуждает заключительные детали личного контракта с Онана. Андре заключит сделку либо на четыре года с опцией продления на пятый, либо сразу на пять лет.



В данный момент трансфер 27-летнего голкипера сборной Камеруна очень близок и может быть подтвержден уже к вечеру пятницы.