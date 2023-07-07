"Интер" работает над возвращением Лукаку

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио подтвердил, что его клуб работает над возвращением нападающего Ромелу Лукаку из "Челси".

Проведя сезон 2022/23 в "Интер" на правах аренды, Лукаку дал ясно понять, что хочет остаться на "Сан-Сиро".



Однако "Челси" лишь готов продать Лукаку, и сейчас "Интер" пытается понять, может ли позволить себе постоянный трансфер Ромелу.



"Лукаку — одна из наших важных целей. Весь спортивный департамент хочет вернуть его в "Интер".



"Но в данный момент он игрок "Челси". Диалог остается открытым. Они не хотят отправлять игрока в аренду. Они сказали, что мы должны купить его. Поэтому сейчас мы изучаем, есть ли возможность его сразу приобрести".



"Мне не нравится говорить о приоритетах. Лукаку очень хорошо знает, что мы хотим вернуть его сюда. Давайте посмотрим, удастся ли нам найти решение", — цитирует Аузилио Football.London.