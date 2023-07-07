Фердинанд упрекнул Каррагера за критику саудовского футбола

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд упрекнул бывшего защитника "Ливерпуля" Джейми Каррагера за критику насчет огромных трат клубов из Саудовской Аравии.

В прошлом месяце Каррагер поделился своим беспокойством насчет того, что находящийся в самом расцвете сил полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва тоже может уехать в Саудовскую Аравию на заработки, как и многие другие звезды, чьи карьеры находятся в закате.



Также Каррагер призвал остановить этот процесс, в ответ на что Фердинанд отмечает молчание Джейми по поводу назначения Стивена Джеррарда главным тренером "Аль-Иттифака".



"Джейми, Джейми Каррагер. Где ты, мужик? Ты говорил, что это позор, что эту лигу нужно расследовать. Теперь туда отправился Стивен Джеррард. Ты привык носить его бутсы и его сумку на матчи на "Энфилде". Твой товарищ отправился туда, а ты даже не пикнул. Что-то я не слышал, как ты расстроен".



"Я хочу услышать, как он скажет: "Не могу поверить, что Стиви отправился туда". Вообще-то, я рад за всех парней, которые отправились в Саудовскую Аравию, потому что саудиты будут безумно рады. Все эти страны и лиги делали то же самое на протяжении многих лет", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.