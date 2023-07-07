Швайнштайгер не верит, что Кейн перейдет в "Баварию"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер не верит, что Харри Кейн перейдет в "Баварию", хотя и считает, что нападающий "Тоттенхэма" подходит для немецкого футбола.

Согласно слухам, "Бавария" готовит уже свое второе предложение о покупке 29-летнего Кейна. Главный тренер чемпионов Бундеслиги Томас Тухель прикладывает большие усилия, чтобы заполучить капитана Сборной Англии.



По мнению Швайнштайгера, Кейн идеален для "Баварии", однако Бастиан не ожидает, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви отпустит своего лучшего игрока.



"Смог бы Кейн привести "Баварию" к победе в Лиге Чемпионов? Да, на 100 процентов. "Бавария" ищет нападающего, настоящего бомбардира вроде Роберта Левандовски. Эрик Шупо-Мотинг недостаточно хорош для "Баварии", он скорее запасной вариант".



"Конечно, "Бавария" хотела бы купить Харри Кейна, но я также знаю, что "Бавария" — не тот клуб, который будет платить так много денег, как, наверное, просит владелец "Тоттенхэма"!



"В "Баварии" найдется тот, кто ударит кулаком по столу и скажет: "Нет, мы не будем платить так много". Но они точно ищут нападающего".



"Подошел бы Кейн немецкому футболу? Он и так выглядит почти как немец со своими светлыми волосами! Да, определенно, он бы замечательно подошел".



"Кроме того, он должен спросить себя, хочет ли он выиграть трофей в своей жизни, в своей футбольной карьере? Трофей вроде чемпионата или Лиги Чемпионов".



"Я знаю, что он тот человек, которому нравится присутствие рядом семьи и друзей, и Мюнхен — лучшее место для этого. Это красивое место для жизни, где твоя семья может расти, там безопасно".



"Также это полезный зарубежный опыт. Когда я отправился в "Манчестер Юнайтед", это очень мне помогло, и я также вырос как личность. И, конечно, это была бы очень хорошая команда с хорошим тренером для него. Поэтому есть много плюсов", — сообщил Швайнштайгер talkSPORT.