"Челси" не собирается платить 100 млн. фунтов за Кайседо

"Челси" не собирается платить 100 миллионов фунтов за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

Этим летом "Челси" изрядно проредил свою полузащиту, а Кайседо является целью номер один "синих" на роль партнера для Энцо Фернандеса в центре поля.



Ранее в этом году "Брайтон" заключил новый долгосрочный контракт с Кайседо, собираясь потребовать за 21-летнего эквадорца минимум 100 млн. фунтов.



Однако "Челси" считает 80 млн. фунтов более справедливой ценой за Кайседо и не планирует переплачивать. "Синие" уже вступили в переговоры с "Брайтоном", но из-за больших разногласий двух клубов процесс продвигается медленно.



На "Стэмфорд Бридж" все равно надеются достичь компромисса с "Брайтоном" по Кайседо, но включать в сделку по Мойсесу своего защитника Леви Колуилла, который сезон 2022/23 провел у "чаек" в аренде, не будут.



Позитивный для "Челси" момент в том, что сам Кайседо хочет присоединиться к команде Маурисио Почеттино, отмечает The Guardian.