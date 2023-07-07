"Саутгемптон" уверен, что сможет получить 50 млн. фунтов за Лавиа
"Саутгемптон" уверен, что заставит кого-либо из грандов Премьер-Лиги заплатить 50 миллионов фунтов за полузащитника Ромео Лавиа.
Только год назад "Саутгемптон" приобрел Лавиа у "Манчестер Сити" за 12.5 млн. фунтов. И хотя "святые" вылетели из Премьер-Лиги по итогам сезона 2022/23, лично Ромео проявил себя с лучшей стороны.
Своей игрой Лавиа привлек внимание "Челси", "Арсенала" и "Ливерпуля". По информации Sky Sports, все три перечисленных клуба уже контактируют с представителями 19-летнего бельгийца.
При этом "Арсенал" и "Ливерпуль" находят установленную за Лавиа цену в 50 млн. фунтов завышенной и сейчас рассматривают альтернативные варианты, однако на "Сент-Мэри" уверены, что смогут получить свое.
Добавим, "Сити" принадлежит опция обратного выкупа Лавиа. "Горожане" ей пользоваться не собираются, но им положена доля в 20 процентов с перепродажи игрока "Саутгемптоном".
07.07.2023 09:00
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Последние комментарии:
"При этом "Арсенал" и "Ливерпуль" находят установленную за Лавиа цену в 50 млн. фунтов завышенной и сейчас..."
Сук, да она не завышенная, он ебанутая. За 19-летнего негритёнка, который и целого сезона не отыграл на должном уровне, цена повысилась в 4 раза. Кому он нахуй нужен за эти деньги?
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