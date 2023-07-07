"Вест Хэм" видит в Закариа замену для Райса

"Вест Хэм" рассматривает полузащитника "Ювентуса" Дениса Закариа в качестве приоритетной цели на замену своему капитану Деклану Райсу.

В данный момент Райс завершает свой переход в "Арсенал", а "Вест Хэм" готовится тратить вырученные за Деклана 105 миллионов фунтов.



Как утверждает The Telegraph, восполнить пустоту в центре поля после ухода Райса "Вест Хэм" хочет с помощью Закария, который доступен для трансфера после проведенного в "Челси" сезона аренды.



Как и "Челси", "Вест Хэм" сперва хочет взять Закариа в аренду, через год выкупив 26-летнего швейцарца, если тот себя проявит.



Добавим, в минувшем сезоне Закария сыграл всего семь матчей за "Челси" в Премьер-Лиге, только однажды проведя на поле все 90 минут.