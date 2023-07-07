"Вест Хэм" видит в Закариа замену для Райса

Денис Закариа "Вест Хэм" рассматривает полузащитника "Ювентуса" Дениса Закариа в качестве приоритетной цели на замену своему капитану Деклану Райсу.

В данный момент Райс завершает свой переход в "Арсенал", а "Вест Хэм" готовится тратить вырученные за Деклана 105 миллионов фунтов.

Как утверждает The Telegraph, восполнить пустоту в центре поля после ухода Райса "Вест Хэм" хочет с помощью Закария, который доступен для трансфера после проведенного в "Челси" сезона аренды.

Как и "Челси", "Вест Хэм" сперва хочет взять Закариа в аренду, через год выкупив 26-летнего швейцарца, если тот себя проявит.

Добавим, в минувшем сезоне Закария сыграл всего семь матчей за "Челси" в Премьер-Лиге, только однажды проведя на поле все 90 минут.


Метки Вест Хэм, Закариа, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2023 08:00

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  1. takernotagiver 07.07.2023 08:33 # takernotagiver
    Тайлера Адамса из Лидса лучше б взяли или Онана из Эвертона. Первый уж точно с радостью покинет чемпионшип

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