Мусса Диаби хочет выступать в Премьер-Лиге

Вингер "Байера" Мусса Диаби хочет перебраться в Премьер-Лигу этим летом.

Диаби выступает за "Байер" после своего перехода из ПСЖ в 2019 году. За это время Мусса добился колоссального прогресса, забив 49 голов и отдав 48 результативных передач в 172 матчах.



Как утверждает Bild, "Байер" открыт к продаже Диаби этим летом, но хочет за свою звезду около 60 миллионов евро (51 млн. фунтов).



Диаби вызывает интерес у целого ряда больших клубов, но сам Мусса предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге или вернуться в ПСЖ.



Среди претендентов на 23-летнего француза называются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".