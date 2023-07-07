Мусса Диаби хочет выступать в Премьер-Лиге
Вингер "Байера" Мусса Диаби хочет перебраться в Премьер-Лигу этим летом.
Диаби выступает за "Байер" после своего перехода из ПСЖ в 2019 году. За это время Мусса добился колоссального прогресса, забив 49 голов и отдав 48 результативных передач в 172 матчах.
Как утверждает Bild, "Байер" открыт к продаже Диаби этим летом, но хочет за свою звезду около 60 миллионов евро (51 млн. фунтов).
Диаби вызывает интерес у целого ряда больших клубов, но сам Мусса предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге или вернуться в ПСЖ.
Среди претендентов на 23-летнего француза называются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".
07.07.2023 07:00
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