Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Ливерпуль" сделал предложение о покупке Килиана Мбаппе. "Манчестер Юнайтед" договорился с Андре Онана. Два новичка проходят медобследование в "Арсенале". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ливерпуль" предложил 171 миллион фунтов за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Edu Aguirre)

"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с голкипером "Интера" Андре Онана. (Fabrizio Romano)

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо настаивает на покупке полузащитника "Юнайтед" Скотта Мактоминея. (Corriere della Sera)

Защитник "Аякса" Юрриен Тимбер и капитан "Вест Хэма" Деклан Райс в пятницу пройдут медобследование в "Арсенале". (Fabrizio Romano)

"Атлетико" сделал запрос насчет полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга, который также интересен "Баварии". (Daily Mail)

"Тоттенхэм" готов разорвать контракт с вингером Иваном Перишичем, чтобы тот ушел в "Хайдук". (Di Marzio)

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заблокировал продажу Танги Ндомбеле и хочет поработать с французским полузащитником. (L'Equipe)

"Ньюкасл" хочет пригласить 36-летнего защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. (TEAMtalk)

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич находится на пороге перехода в "Милан" за 20 млн. фунтов. (90min)

"Фламего" потребовал от "Челси" 21 млн. фунтов за вундеркинда Матеуса Франку. (Evening Standard)

Вингер Уилфрид Заха не вернется в "Кристал Пэлас" и рассматривает только предложения от "Лацио", "Фенербахче" и "Аль-Насра". (Evening Standard)

Вингер Виллиан вернется в "Фулхэм" и подпишет новый контракт. (The Athletic)

"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Фулхэма" Жоау Палиньне. (The Guardian)

"Вулверхэмптон" не собирается продавать своего защитника Макса Килмена в "Наполи". (The Telegraph)

Другое

В строящемся особняке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна не предусмотрено комнаты для трофеев. (The Sun)

У новичка "Тоттенхэма" Джеймса Мэддисона родилась двойня. (The Sun)

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попытается выиграть турнир по покеру в Лас-Вегасе с призовым фондом на 8 млн. фунтов. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1808

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 07.07.2023 07:38 # bangladesh
    Когда шашлык жарят, у меня слюни текут, интересно, у веганов так же, когда газон косят?

    (ответить)

  2. burnley 07.07.2023 07:29 # burnley
    "Фламего" потребовал от "Челси" 21 млн. фунтов за вундеркинда Матеуса Франку. (Evening Standard)

    Источник: http://fapl.ru/posts/101408/

    Надо брать. Сочетание имени и фамилии у него звёздное. Матеус Франку... Это звучит, как будущая звезда.

    (ответить)

  3. takernotagiver 07.07.2023 07:04 # takernotagiver
    Хохлы, я за ваши ебала беспокоюсь. Что у вас с ними?)
    ____________

    Президент Болгарии Румен Радев отказался предоставлять Украине оружие и боеприпасы

    (ответить)

  4. alexomck 07.07.2023 06:56 # alexomck
    В строящемся особняке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна не предусмотрено комнаты для трофеев. (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/101408/?c=1

    Странно, личных наград у него до кучи и Кейн, как известно, любит это дело, да и большинство ногомячистов, не смотря на свои лицемерные "главноекомандааааа"

    (ответить)

  5. mata-hazard 07.07.2023 06:52 # mata-hazard
    Почему во всём мире все угарают с хохлов и не любят их?
    Не надо мне писать, что их поддерживают, это всё пиздёшь. Ну и про русских не надо, я спрашиваю именно про каклов.

    (ответить)

  6. liverpo0ol 07.07.2023 06:42 # liverpo0ol
    В строящемся особняке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна не предусмотрено

    Источник: http://fapl.ru/posts/101408/?c=1#c7803515

    Бааалляяяя хахаах

    (ответить)

  7. liverpo0ol 07.07.2023 06:41 # liverpo0ol
    Слухи с Мбапе снова набирают обороты. Да нету у Лузерпука таких денег раз! Мбапе не будет играть по четвергам два!

    (ответить)

  8. chelsea-69 07.07.2023 06:17 # chelsea-69
    В строящемся особняке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна не предусмотрено комнаты для трофеев. (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/101408/?c=1

    Адекватно

    (ответить)

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