Светская хроника за пятницу
"Ливерпуль" сделал предложение о покупке Килиана Мбаппе. "Манчестер Юнайтед" договорился с Андре Онана. Два новичка проходят медобследование в "Арсенале". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Ливерпуль" предложил 171 миллион фунтов за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Edu Aguirre)
"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с голкипером "Интера" Андре Онана. (Fabrizio Romano)
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо настаивает на покупке полузащитника "Юнайтед" Скотта Мактоминея. (Corriere della Sera)
Защитник "Аякса" Юрриен Тимбер и капитан "Вест Хэма" Деклан Райс в пятницу пройдут медобследование в "Арсенале". (Fabrizio Romano)
"Атлетико" сделал запрос насчет полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга, который также интересен "Баварии". (Daily Mail)
"Тоттенхэм" готов разорвать контракт с вингером Иваном Перишичем, чтобы тот ушел в "Хайдук". (Di Marzio)
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заблокировал продажу Танги Ндомбеле и хочет поработать с французским полузащитником. (L'Equipe)
"Ньюкасл" хочет пригласить 36-летнего защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. (TEAMtalk)
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич находится на пороге перехода в "Милан" за 20 млн. фунтов. (90min)
"Фламего" потребовал от "Челси" 21 млн. фунтов за вундеркинда Матеуса Франку. (Evening Standard)
Вингер Уилфрид Заха не вернется в "Кристал Пэлас" и рассматривает только предложения от "Лацио", "Фенербахче" и "Аль-Насра". (Evening Standard)
Вингер Виллиан вернется в "Фулхэм" и подпишет новый контракт. (The Athletic)
"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Фулхэма" Жоау Палиньне. (The Guardian)
"Вулверхэмптон" не собирается продавать своего защитника Макса Килмена в "Наполи". (The Telegraph)
Другое
В строящемся особняке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна не предусмотрено комнаты для трофеев. (The Sun)
У новичка "Тоттенхэма" Джеймса Мэддисона родилась двойня. (The Sun)
Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попытается выиграть турнир по покеру в Лас-Вегасе с призовым фондом на 8 млн. фунтов. (The Sun)
07.07.2023 06:00
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Последние комментарии:
Когда шашлык жарят, у меня слюни текут, интересно, у веганов так же, когда газон косят?
(ответить)
"Фламего" потребовал от "Челси" 21 млн. фунтов за вундеркинда Матеуса Франку. (Evening Standard)
Источник: http://fapl.ru/posts/101408/
Надо брать. Сочетание имени и фамилии у него звёздное. Матеус Франку... Это звучит, как будущая звезда.
(ответить)
Хохлы, я за ваши ебала беспокоюсь. Что у вас с ними?)
____________
Президент Болгарии Румен Радев отказался предоставлять Украине оружие и боеприпасы
(ответить)
В строящемся особняке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна не предусмотрено комнаты для трофеев. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/101408/?c=1
Странно, личных наград у него до кучи и Кейн, как известно, любит это дело, да и большинство ногомячистов, не смотря на свои лицемерные "главноекомандааааа"
(ответить)
Почему во всём мире все угарают с хохлов и не любят их?
Не надо мне писать, что их поддерживают, это всё пиздёшь. Ну и про русских не надо, я спрашиваю именно про каклов.
(ответить)
В строящемся особняке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна не предусмотрено
Источник: http://fapl.ru/posts/101408/?c=1#c7803515
Бааалляяяя хахаах
(ответить)
Слухи с Мбапе снова набирают обороты. Да нету у Лузерпука таких денег раз! Мбапе не будет играть по четвергам два!
(ответить)
В строящемся особняке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна не предусмотрено комнаты для трофеев. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/101408/?c=1
Адекватно
(ответить)
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