Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" сделал предложение о покупке Килиана Мбаппе. "Манчестер Юнайтед" договорился с Андре Онана. Два новичка проходят медобследование в "Арсенале". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ливерпуль" предложил 171 миллион фунтов за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Edu Aguirre)



"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с голкипером "Интера" Андре Онана. (Fabrizio Romano)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо настаивает на покупке полузащитника "Юнайтед" Скотта Мактоминея. (Corriere della Sera)



Защитник "Аякса" Юрриен Тимбер и капитан "Вест Хэма" Деклан Райс в пятницу пройдут медобследование в "Арсенале". (Fabrizio Romano)



"Атлетико" сделал запрос насчет полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга, который также интересен "Баварии". (Daily Mail)



"Тоттенхэм" готов разорвать контракт с вингером Иваном Перишичем, чтобы тот ушел в "Хайдук". (Di Marzio)



Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заблокировал продажу Танги Ндомбеле и хочет поработать с французским полузащитником. (L'Equipe)



"Ньюкасл" хочет пригласить 36-летнего защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. (TEAMtalk)



Вингер "Челси" Кристиан Пулишич находится на пороге перехода в "Милан" за 20 млн. фунтов. (90min)



"Фламего" потребовал от "Челси" 21 млн. фунтов за вундеркинда Матеуса Франку. (Evening Standard)



Вингер Уилфрид Заха не вернется в "Кристал Пэлас" и рассматривает только предложения от "Лацио", "Фенербахче" и "Аль-Насра". (Evening Standard)



Вингер Виллиан вернется в "Фулхэм" и подпишет новый контракт. (The Athletic)



"Вест Хэм" заинтересован в полузащитнике "Фулхэма" Жоау Палиньне. (The Guardian)



"Вулверхэмптон" не собирается продавать своего защитника Макса Килмена в "Наполи". (The Telegraph)



Другое



В строящемся особняке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна не предусмотрено комнаты для трофеев. (The Sun)



У новичка "Тоттенхэма" Джеймса Мэддисона родилась двойня. (The Sun)



Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попытается выиграть турнир по покеру в Лас-Вегасе с призовым фондом на 8 млн. фунтов. (The Sun)