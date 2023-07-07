Салиба заключил новый контракт с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба заключил с лондонским клубом новый контракт до 2027 года.

По информации The Athletic, сделка была согласована еще в прошлом месяце, а сейчас Салиба ее заключил. Официальное подтверждение этому должно поступить в ближайшие 24 часа.



Теперь зарплата Салиба вырастет до 10 миллионов фунтов в год. В отличие от новых контрактов "Арсенала" с другими игроками, соглашение Вильяма не предусматривает опции продления на 12 месяцев.



Отметим, что от предыдущего контракта Салиба оставался всего один год, а пресса регулярно спекулировала об интересе к 22-летнему французу со стороны других клубов, включая ПСЖ.



Салиба присоединился к "Арсеналу" в 2019 году, но дебютировал за "канониров" только прошлым летом, блестяще отыграв минувший сезон и проявив себя ключевым игроком команды Микеля Артеты.