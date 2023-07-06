"Юнайтед" предложит 50 млн. фунтов за Хейлунда

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение в 50 миллионов фунтов о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

Уже купив полузащитника Мейсона Маунта из "Челси" и находясь на пороге компромисса с "Интером" по голкиперу Андре Онана, "Юнайтед" не отказывается от своего первоначального плана по приглашению забивного нападающего.



Бомбардиры вроде Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Виктора Осимхена из "Наполи" оказались недостижимы, и The Telegraph утверждает, что теперь Хейлунд стал целью номер один "Юнайтед" среди нападающих.



Бюджет "Юнайтед" ограничен правилами финансового фейр-плей, но на "Олд Траффорд" верят, что суммы около 50 млн. фунтов будет достаточно для заключения сделки с "Аталантой".



"Юнайтед" рассматривает Хейлунда как игрока, способного значительно прибавить. 20-летний датчанин ярко провел минувший сезон, забив девять голов в 32 матчах Серии А.



Правда, "Юнайтед" может дождаться завершения процесса продажи клуба, прежде чем выдвигать свое предложение по Хейлунду.