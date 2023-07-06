Мерфи: "Райсу не терпится перейти в "Арсенал"

Деклан Райс Бывший полузащитник сборной Англии Данни Мерфи признался, что капитану "Вест Хэма" Деклану Райсу не терпится перейти в "Арсенал".

К настоящему моменту "Арсенал" уже полностью договорился с "Вест Хэмом" о приобретении Райса за 105 миллионов фунтов, включая бонусы.

По словам Мерфи, Райс предвкушает совместную работу с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой и не может дождаться, когда все формальности будут улажены.

"Стоит сказать, что я видел Дека в кафе в воскресенье. Он был снаружи, и я вышел поздороваться. Мы поговорили, и он был взволнован. Ему не терпится перейти в "Арсенал". Он сказал, что Артета был очарователен, когда они повстречались", — сообщил Мерфи ютуб-каналу Рио Фердинанда.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Мерфи, Райс

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2023 22:00

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