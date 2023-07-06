Мерфи: "Райсу не терпится перейти в "Арсенал"

Бывший полузащитник сборной Англии Данни Мерфи признался, что капитану "Вест Хэма" Деклану Райсу не терпится перейти в "Арсенал".

К настоящему моменту "Арсенал" уже полностью договорился с "Вест Хэмом" о приобретении Райса за 105 миллионов фунтов, включая бонусы.



По словам Мерфи, Райс предвкушает совместную работу с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой и не может дождаться, когда все формальности будут улажены.



"Стоит сказать, что я видел Дека в кафе в воскресенье. Он был снаружи, и я вышел поздороваться. Мы поговорили, и он был взволнован. Ему не терпится перейти в "Арсенал". Он сказал, что Артета был очарователен, когда они повстречались", — сообщил Мерфи ютуб-каналу Рио Фердинанда.