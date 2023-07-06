"Арсенал" продал Джаку в "Байер"

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака официально перешел в "Байер" по сделке стоимостью 25 миллионов евро (21.4 млн. фунтов).

Джака сыграл 297 матчей и забил 23 гола за "Арсенал" после своего перехода из менхенгладбахской "Боруссии" за 35 млн. фунтов в 2016 году, а в 2019 даже коротко был капитаном "канониров".

О том, что Джака может уйти в "Байер", стало известно еще до окончания минувшего сезона. В итоге "Арсенал" отпустил Гранита, у которого оставался только один год по контракту, но заставил клуб из Леверкузена улучшить свое изначальное предложение в 13 млн. фунтов.

Контракт Джаки с "Байером" рассчитан до июня 2028, а место 30-летнего игрока сборной Швейцарии в "Арсенале" вскоре займет капитан "Вест Хэма" Деклан Райс.

Добавим, за семь лет в Северном Лондоне Джака выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка Англии.


Метки Арсенал, Байер, Джака, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 592

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 06.07.2023 21:27 # alexomck
    свой лучший сезон он выдал, спокойно доигрывать может

    (ответить)

  2. fabregaas 06.07.2023 21:25 # fabregaas
    Спасибо за все и удачи, боец)

    (ответить)

  3. makeewadim 06.07.2023 21:12 # makeewadim
    норм продали. челси учиться

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: