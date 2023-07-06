"Арсенал" продал Джаку в "Байер"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака официально перешел в "Байер" по сделке стоимостью 25 миллионов евро (21.4 млн. фунтов).

Джака сыграл 297 матчей и забил 23 гола за "Арсенал" после своего перехода из менхенгладбахской "Боруссии" за 35 млн. фунтов в 2016 году, а в 2019 даже коротко был капитаном "канониров".



О том, что Джака может уйти в "Байер", стало известно еще до окончания минувшего сезона. В итоге "Арсенал" отпустил Гранита, у которого оставался только один год по контракту, но заставил клуб из Леверкузена улучшить свое изначальное предложение в 13 млн. фунтов.



Контракт Джаки с "Байером" рассчитан до июня 2028, а место 30-летнего игрока сборной Швейцарии в "Арсенале" вскоре займет капитан "Вест Хэма" Деклан Райс.



Добавим, за семь лет в Северном Лондоне Джака выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка Англии.