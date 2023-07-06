МЮ улучшил предложение по Онана до 43 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение о покупке голкипера Андре Онана до 50 миллионов евро (42.8 млн. фунтов).

Напомним, стартовое предложение "Юнайтед" по Онана составило 39 млн. фунтов и было отклонено "Интером", однако два клуба продолжили переговоры.



Сейчас, как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Юнайтед" предпринял вторую попытку и предложил почти 43 млн. фунтов, включая 5 млн евро (4.3 млн. фунтов в виде бонусов).



Данное предложение по-прежнему не дотягивает до 60 млн. евро (51.3 млн. фунтов), в которые "Интер" оценивает своего первого номера, однако осведомленный источник полагает, что итальянскую сторону устроит и сумма в 55 млн. евро (47 млн. фунтов).



В данный момент переговоры продолжаются, а сам Онана уже дал понять "Интеру", что хочет перейти в "Юнайтед".