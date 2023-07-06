МЮ улучшил предложение по Онана до 43 млн. фунтов

Андре Онана "Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение о покупке голкипера Андре Онана до 50 миллионов евро (42.8 млн. фунтов).

Напомним, стартовое предложение "Юнайтед" по Онана составило 39 млн. фунтов и было отклонено "Интером", однако два клуба продолжили переговоры.

Сейчас, как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Юнайтед" предпринял вторую попытку и предложил почти 43 млн. фунтов, включая 5 млн евро (4.3 млн. фунтов в виде бонусов).

Данное предложение по-прежнему не дотягивает до 60 млн. евро (51.3 млн. фунтов), в которые "Интер" оценивает своего первого номера, однако осведомленный источник полагает, что итальянскую сторону устроит и сумма в 55 млн. евро (47 млн. фунтов).

В данный момент переговоры продолжаются, а сам Онана уже дал понять "Интеру", что хочет перейти в "Юнайтед".


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 607

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gunnerlove 06.07.2023 20:50 # gunnerlove
    ну и зачем им этот клоун. Уж больно тен Хааг зациклен на своих бывших футболистах.

    (ответить)

  2. suddenly 06.07.2023 20:25 # suddenly
    Сколько уже новостей про этого Онану

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: