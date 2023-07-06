"Арсенал" объявил о новом контракте с Нелсоном

"Арсенал" объявил о подписании нового долгосрочного контракта со своим вингером Рисом Нелсоном.

Нелсон находится в системе "Арсенала" с восьми лет, и ранее ходили упорные слухи, что Рис помышляет о смене клуба из-за дефицита игровых минут.



В минувшем сезоне Нелсон сыграл только 18 матчей за "Арсенал", включая 11 в Премьер-Лиге, но все равно смог продемонстрировать свою важность для команды, забив победный гол против "Борнмута" в марте (3:2).



Предыдущий контракт Нелсона истек в конце июня, однако 23-летний англичанин согласился продлить свое пребывание у "канониров".



"Рис — это тот игрок, которым я восхищаюсь со своего первого дня здесь. Он обладает потрясающими способностями и столь интересным атакующим талантом. Рис знает, насколько он важен для нашей команды со своим мастерством".



"Замечательно, что Рис связал свое будущее с нами. Он так хорошо знает этот клуб, он вырос здесь, и мы надеемся пережить еще много хороших моментов вместе", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.