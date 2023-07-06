Аспиликуэта ушел из "Челси" в "Атлетико"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта ушел в "Атлетико" после 11 лет выступлений за лондонский клуб.

В августе 2012 "Челси" приобрел Аспиликуэту у "Марселя" за 6.5 млн. фунтов. С тех пор Сесар провел 508 матчей за "синих", забив 17 голов.



Испанский защитник, в 2019 году принявший капитанскую повязку из рук Гари Кэхилла, является одним из шести игроков, которым удавалось выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Также Аспиликуэта выигрывал с "Челси" Лигу Европы, а его 13 кубковых финалов являются рекордом клуба со "Стэмфорд Бридж".



Контракт Аспиликуэты должен был истечь только следующим летом, однако "Челси" учел заслуги Сесара перед клубом и отпустил его бесплатно в "Атлетико".



Добавим, контракт 33-летнего испанца с "Атлетико" рассчитан на один год.