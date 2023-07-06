Аспиликуэта ушел из "Челси" в "Атлетико"
Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта ушел в "Атлетико" после 11 лет выступлений за лондонский клуб.
В августе 2012 "Челси" приобрел Аспиликуэту у "Марселя" за 6.5 млн. фунтов. С тех пор Сесар провел 508 матчей за "синих", забив 17 голов.
Испанский защитник, в 2019 году принявший капитанскую повязку из рук Гари Кэхилла, является одним из шести игроков, которым удавалось выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
Также Аспиликуэта выигрывал с "Челси" Лигу Европы, а его 13 кубковых финалов являются рекордом клуба со "Стэмфорд Бридж".
Контракт Аспиликуэты должен был истечь только следующим летом, однако "Челси" учел заслуги Сесара перед клубом и отпустил его бесплатно в "Атлетико".
Добавим, контракт 33-летнего испанца с "Атлетико" рассчитан на один год.
06.07.2023 18:00
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Ни одного топа нет. Какой же провал селекции МЮ. Кошмар
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Спасибо Аспи! Легенда Челси! Спасибо за преданость клубу....
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Ничего не буду загадывать про Арсенал, но одно знаю, Челси будет трясти весь сезон как Зеленского, который обосрался от страха в первые дни СВО)
(ответить)
«Ливерпуль» намерен побороться за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Журналист Эду Агирре со ссылкой на источники, близкие к Мбаппе и «ПСЖ», сообщил, что в последние часы «ПСЖ» получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере Мбаппе на сумму 200 миллионов евро.
Английский клуб быстро продвигается в переговорах. Предложение уже на столе у «ПСЖ».
Испанцы там совсем скурились?
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Удачи Джака!
_________________
Леверкузенский «Байер» усилился полузащитником лондонского «Арсенала» Гранитом Джакой. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «фармацевты» закрыли все условия сделки по трансферу швейцарца.
Источник сообщает, что после трансфера Деклана Райса из «Вест Хэма» «Арсенал» наконец дал зеленый свет Джаке на переход в «Байер». «Канониры» получат за своего бывшего капитана 25 миллионов евро. Сам футболист подпишет с леверкузенским клубом контракт до 2028 года.
Ранее сообщалось, что трансфер Джаки инициировал лично главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, который возглавил команду в начале прошлого сезона.
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Обменял все свои сбережения в рублях на доллары и сжег все 145$ на заднем дворе. Получай Байден. Мы за рубли
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Как же я угораю с хохлов. Ради прописки в Европе готовы продать настоящие духовные ценности типа традиционной семьи и поддерживать безбожные браки между гомосеками, лезбиянками и остальными фриками, которых надо лечить, а не выпячивать в СМИ. Если пиндосы скажут отсосать у себя, хохлы и это сделают беспрекословно))))))))))))))))))))))))
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как же ебут нелепую хуету обрыганси.
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СУКА КАК Я ОРУ
Соц реклама в Берлине "Мать двоих детей: будущее или убийца климата?!"
какой же кринге, сначала немцам сказали, что их АЭС это не тру и закрыли все на хой, теперь им вбивают в голову, что лучше даже не трахаться )))
АХАХХАХА
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Как требует законопроект, уметь говорить по-английски должны руководители местных государственных администраций и их заместители, офицеры Вооруженных сил, военные-контрактники, прокуроры, сотрудники таможни и налоговой службы, полицейские среднего и высшего состава, начальствующий состав других правоохранительных органов. Кроме этого, будет определен дополнительный список должностей, которые потребуют от кандидатов на их замещение знания английского языка.
и после этого хохлы будут нахрюкивать, что они не рабы )
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Почему не в Аль-Насраль какой-нибудь?
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и снова лфк будет выше челси, уже сколько лет? 7-8?
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развал челси близок =)
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Колуил уйдет, а кто останется?
Чивел и Джеймс - инвалиды, Кукурелька и Фофана - стандарт для второй половины таблицы, Силву пешком обходят, остальные игроки уровня Шипа.
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Насколько он счастлив, что наконец-то вырвался из рабства)
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В последних сезонах стал привозилой знатным, непонятно зачем он Катлетико.
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Пока русские мужики воют с украинцами, чеченцы избивают и издеваются над русскими женщинами. Русские, с вами всё нормально?
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