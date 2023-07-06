Тен Хаг готов избавиться от Магуайра, Фреда и Эланги
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов избавиться от Харри Магуайра, Фреда и Энтони Эланги для пополнения своего трансферного бюджета.
Из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей, у Тен Хага есть только 120 миллионов фунтов на летние трансферы, причем половина этой суммы уже ушла на покупку полузащитника Мейсона Маунта из "Челси".
Также "Юнайтед" приближается к компромиссу с "Интером" по голкиперу Андре Онана, из-за чего у Тен Хага почти не остается свободных денег на приглашение нападающего.
В связи с этим Тен Хаг спешно ищет дополнительные средства, решив избавиться от своего капитана Магуайра, а также Фреда и Эланги, утверждает The Guardian.
"Юнайтед" надеется выручить около 30-40 млн. фунтов за Магуайра и по 30 млн. фунтов за Фреда с Элангой. Правда, высокая зарплата Харри усложняет его переход в другой клуб.
06.07.2023 16:00
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