Тен Хаг готов избавиться от Магуайра, Фреда и Эланги

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов избавиться от Харри Магуайра, Фреда и Энтони Эланги для пополнения своего трансферного бюджета.

Из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей, у Тен Хага есть только 120 миллионов фунтов на летние трансферы, причем половина этой суммы уже ушла на покупку полузащитника Мейсона Маунта из "Челси".



Также "Юнайтед" приближается к компромиссу с "Интером" по голкиперу Андре Онана, из-за чего у Тен Хага почти не остается свободных денег на приглашение нападающего.



В связи с этим Тен Хаг спешно ищет дополнительные средства, решив избавиться от своего капитана Магуайра, а также Фреда и Эланги, утверждает The Guardian.



"Юнайтед" надеется выручить около 30-40 млн. фунтов за Магуайра и по 30 млн. фунтов за Фреда с Элангой. Правда, высокая зарплата Харри усложняет его переход в другой клуб.