"Брайтон" потребует свыше 100 млн. фунтов за Кайседо

"Брайтон" хочет выручить свыше 100 миллионов фунтов за своего полузащитника Мойсеса Кайседо.

21-летний Кайседо считается целью номер один "Челси" среди полузащитников, однако надеждам "синих" заполучить Мойсеса за 80 млн. фунтов не суждено сбыться.



Устанавливая цену за свою звезду, "Брайтон" ориентируется на те 105 млн. фунтов, за которые Деклан Райс переходит из "Вест Хэма" в "Арсенал", утверждает The Telegraph.



Кайседо играет в похожем с Райсом стиле, но при этом на три года моложе капитана "молотобойцев". Кроме того, Мойсес лишь несколько месяцев назад заключил с "чайками" новый контракт до лета 2027 с опцией продления на один год.



Добавим, в 2021 год "Брайтон" потратил только 4 млн. фунтов на приглашение Кайседо из "Индепендьенте дель Валье". Продажа эквадорца сулит "чайкам" огромной прибылью.