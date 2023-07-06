"Брайтон" потребует свыше 100 млн. фунтов за Кайседо
"Брайтон" хочет выручить свыше 100 миллионов фунтов за своего полузащитника Мойсеса Кайседо.
21-летний Кайседо считается целью номер один "Челси" среди полузащитников, однако надеждам "синих" заполучить Мойсеса за 80 млн. фунтов не суждено сбыться.
Устанавливая цену за свою звезду, "Брайтон" ориентируется на те 105 млн. фунтов, за которые Деклан Райс переходит из "Вест Хэма" в "Арсенал", утверждает The Telegraph.
Кайседо играет в похожем с Райсом стиле, но при этом на три года моложе капитана "молотобойцев". Кроме того, Мойсес лишь несколько месяцев назад заключил с "чайками" новый контракт до лета 2027 с опцией продления на один год.
Добавим, в 2021 год "Брайтон" потратил только 4 млн. фунтов на приглашение Кайседо из "Индепендьенте дель Валье". Продажа эквадорца сулит "чайкам" огромной прибылью.
06.07.2023 15:00
Просмотров: 1060
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Погба, Грилиш, Кайседо? Пришла очередь Челси ломать рынок, хотя им не впервой.
(ответить)
Пусть себе оставят этого чела за 100 лямов
(ответить)
когда же Боэлян психанёт и купит нахуй этот Брайтон целиком
(ответить)
ухахахахахахаха
(ответить)
Устанавливая цену за свою звезду, "Брайтон" ориентируется на те 105 млн. фунтов, за которые Деклан Райс переходит из "Вест Хэма" в "Арсенал"
Вот Арсенал раздувает рынок делая такие покупки. А ведь когда то Венгер на других по этому поводу залупался.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий