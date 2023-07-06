"Брайтон" потребует свыше 100 млн. фунтов за Кайседо

Мойсес Кайседо "Брайтон" хочет выручить свыше 100 миллионов фунтов за своего полузащитника Мойсеса Кайседо.

21-летний Кайседо считается целью номер один "Челси" среди полузащитников, однако надеждам "синих" заполучить Мойсеса за 80 млн. фунтов не суждено сбыться.

Устанавливая цену за свою звезду, "Брайтон" ориентируется на те 105 млн. фунтов, за которые Деклан Райс переходит из "Вест Хэма" в "Арсенал", утверждает The Telegraph.

Кайседо играет в похожем с Райсом стиле, но при этом на три года моложе капитана "молотобойцев". Кроме того, Мойсес лишь несколько месяцев назад заключил с "чайками" новый контракт до лета 2027 с опцией продления на один год.

Добавим, в 2021 год "Брайтон" потратил только 4 млн. фунтов на приглашение Кайседо из "Индепендьенте дель Валье". Продажа эквадорца сулит "чайкам" огромной прибылью.


Метки Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 06.07.2023 16:56 # alexomck
    Погба, Грилиш, Кайседо? Пришла очередь Челси ломать рынок, хотя им не впервой.

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  2. chelsiukpro 06.07.2023 16:53 # chelsiukpro
    Пусть себе оставят этого чела за 100 лямов

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  3. chelsea-69 06.07.2023 15:56 # chelsea-69
    когда же Боэлян психанёт и купит нахуй этот Брайтон целиком

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  4. narcot 06.07.2023 15:51 # narcot
    ухахахахахахаха

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  5. suddenly 06.07.2023 15:07 # suddenly
    Устанавливая цену за свою звезду, "Брайтон" ориентируется на те 105 млн. фунтов, за которые Деклан Райс переходит из "Вест Хэма" в "Арсенал"

    Вот Арсенал раздувает рынок делая такие покупки. А ведь когда то Венгер на других по этому поводу залупался.

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