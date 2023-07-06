"Юнайтед" надеется договориться с "Интером" по Онана

"Манчестер Юнайтед" надеется достичь компромисса с "Интером" о приобретении голкипера Андре Онана.

Накануне стало известно, что "Интер" отклонил стартовое предложение "Юнайтед" по Онана в размере 45 миллионов евро (38.5 млн. фунтов).



"Интер" оценивает Онана в 60 млн. евро (51 млн. фунтов), а в идеале вообще бы предпочел сохранить своего первого номера.



Однако Sky Sports может подтвердить, что Онана ясно выразил свое намерение воссоединиться с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, с которым ему довелось поработать в "Аяксе".



В данный момент "Юнайтед" и "Интер" продолжают переговоры, и у клубов есть обоюдное желание достичь компромисса, который устроит все стороны.



Ожидается, что два клуба сойдутся на сумме в районе 45 миллионов фунтов, включая бонусы.