"Юнайтед" надеется договориться с "Интером" по Онана

Андре Онана "Манчестер Юнайтед" надеется достичь компромисса с "Интером" о приобретении голкипера Андре Онана.

Накануне стало известно, что "Интер" отклонил стартовое предложение "Юнайтед" по Онана в размере 45 миллионов евро (38.5 млн. фунтов).

"Интер" оценивает Онана в 60 млн. евро (51 млн. фунтов), а в идеале вообще бы предпочел сохранить своего первого номера.

Однако Sky Sports может подтвердить, что Онана ясно выразил свое намерение воссоединиться с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, с которым ему довелось поработать в "Аяксе".

В данный момент "Юнайтед" и "Интер" продолжают переговоры, и у клубов есть обоюдное желание достичь компромисса, который устроит все стороны.

Ожидается, что два клуба сойдутся на сумме в районе 45 миллионов фунтов, включая бонусы.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2023 14:00

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