Гринвуд не будет участвовать в предсезонной подготовке МЮ

Мейсон Гринвуд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд не примет участия в предсезонной подготовке команды Эрика Тен Хага.

Еще в феврале с Гринвуда сняли обвинения насчет избиения и изнасилования своей девушки, однако "Юнайтед" продолжает внутреннее расследование в отношении игрока, который по-прежнему отстранен от тренировок и матчей.

По информации Sky Sports, это внутреннее расследование будет завершено до старта нового сезона Премьер-Лиги. 21-летний Гринвуд либо будет восстановлен как игрок "Юнайтед", либо отправится в аренду, либо будет продан.

Правда, в данный момент Гринвуд, последний раз сыгравший за "Юнайтед" в январе 2022, вынужден заниматься по индивидуальной программе и вне тренировочной базы в Каррингтоне.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2023 13:00

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  1. narcot 06.07.2023 14:41 # narcot
    ну и правильно. только бичьё черножопое будет топить за эту мразь

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  2. keane16 06.07.2023 13:40 # keane16
    Хуесосы немытые, рабы общественного мнения

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  3. quavo 06.07.2023 13:36 # quavo
    Дети шлюх

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