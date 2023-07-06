Гринвуд не будет участвовать в предсезонной подготовке МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд не примет участия в предсезонной подготовке команды Эрика Тен Хага.

Еще в феврале с Гринвуда сняли обвинения насчет избиения и изнасилования своей девушки, однако "Юнайтед" продолжает внутреннее расследование в отношении игрока, который по-прежнему отстранен от тренировок и матчей.



По информации Sky Sports, это внутреннее расследование будет завершено до старта нового сезона Премьер-Лиги. 21-летний Гринвуд либо будет восстановлен как игрок "Юнайтед", либо отправится в аренду, либо будет продан.



Правда, в данный момент Гринвуд, последний раз сыгравший за "Юнайтед" в январе 2022, вынужден заниматься по индивидуальной программе и вне тренировочной базы в Каррингтоне.