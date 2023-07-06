Мерфи не ожидает, что Хендерсон последует за Джеррардом в Саудовскую Аравию

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи заявил, что не ожидает отъезда капитана "красных" Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию этим летом.

После назначения Стивена Джеррарда, легенды "Ливерпуля", главным тренером "Аль-Иттифака" появились слухи, что Хендерсон стал трансферной целью саудовского клуба.



Хендерсону уже 33 года, а "Ливерпуль" активно обновляет линию полузащиты, однако Мерфи не спешит списывать Джордана со счетов.



"Меня бы удивил его уход. Только если не в результате искреннего разговора с Юргеном Клоппом о количестве матчей, которые он будет играть или нет".



"В плане физической готовности Джордан выглядит великолепно. Он выглядит так, словно все еще на многое способен. Я по-прежнему вижу его в стартовом составе "Ливерпуля", на 100 процентов. Абсолютно на 100 процентов".



"Я буду удивлен, если он отправится туда", — сообщил Мерфи talkSPORT.