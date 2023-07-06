Мерсон раскритиковал "Челси" за продажу Маунта и Хаверца

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал "Челси" за продажу полузащитника Мейсона Маунта и нападающего Хая Хаверца.

Накануне Маунт завершил свой переход в "Манчестер Юнайтед" стоимостью 60 миллионов фунтов, а немногим ранее Хаверц присоединился к "Арсеналу" за 65 млн. фунтов.



По мнению Мерсона, "Челси" поступил недальновидно, пойдя на сделки со своими прямыми конкурентами по Премьер-Лиге.



"Давайте начистоту. Продажи Мейсона Маунта и Кая Хаверца не назовешь удачными сделками для "Челси". Я просто не понимаю этого".



"Это бы имело смысл, если бы "Челси" нуждался в деньгах, но нет смысла зарабатывать деньги за счет непопадания в топ-4, что само по себе принесло бы клубу больше денег".



"В следующем сезоне "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" будут сражаться вместе с "Челси" за попадание в топ-4, так зачем тебе ослаблять свой состав, продавая двух своих лучших игроков прямым конкурентам?"



"Фанаты "Челси" скажут, что Маунт и Хаверц неважно провели прошлый сезон, но это стоящие игроки, которые определенно усилят свои новые команды", — сообщил Мерсон Sky Sports.