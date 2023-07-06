"Челси" пока не принял решение по Сантосу

"Челси" пока не принял решение, где полузащитник Андрей Сантос проведет следующий сезон.

Купив Сантоса у "Васко да Гамы" за 16 миллионов фунтов в январе, "Челси" был вынужден оставить Андрея в бразильском клубе на остаток минувшего сезона, потому что игрок не получил разрешение на работу в Англии.



Ожидается, что этим летом Сантос все же получит необходимое разрешение, особенно после дебюта за взрослую сборную Бразилии, однако это не является гарантией того, что сезон 2023/24 Андрей проведет с "Челси".



На днях в прессе появились слухи, что Сантос направляется в аренду в "Порту", но Evening Standard утверждает, что главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пока не принял решение по 19-летнему бразильцу.



Почеттино собирается понаблюдать за Сантосом во время предсезонного периода, включая турне по США. После этого Маурисио определит, как будет лучше всего для Андрея и его развития.