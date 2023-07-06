Почеттино решил оставить ассистента Поттера
Бруно Сальтор, ассистировавший еще Грэму Поттеру, получит место в штабе нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино.
Сальтор прибыл на "Стэмфорд Бридж" ассистентом Поттера в сентябре прошлого года. А когда Грэм был уволен, Бруно принял на себя управление первой командой "Челси".
В этой временной роли Сальтор провел один матч — 0:0 против "Ливерпуля" в апреле. Затем Бруно уступил штурвал на остаток сезона Фрэнку Лэмпарду.
Сальтор является популярной фигурой в раздевалке, и едва приступивший к работе на базе в Кобхэме Почеттино решил, что оставит 42-летнего испанца вместе с некоторыми другими сотрудниками, которых привели в клуб предшественники Маурисио.
Как уточняет Evening Standard, Сальтор уже помогает проводить Почеттино тренировки и готовить команду к новому сезону.
06.07.2023 09:00
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