Тухель приехал к Кейну домой

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель лично приехал к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну домой.

Сейчас у Кейна остается только один год по контракту. Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не хочет отпускать Харри и надеется заключить новую сделку со своим лучшим игроком.



Несмотря на жесткую позицию, занятую Леви, "Бавария" не собирается сдаваться и вскоре должна улучшить свое предложение предложение о покупке Кейна после отказа, последовавшего на "оффер" в 70 миллионов фунтов.



За интересом "Баварии" к Кейну стоит Тухель, и Кристиан Фальк из Bild утверждает, что недавно экс-наставник "Челси" лично приехал в Лондон и побывал в гостях у Харри.



Тухель обсудил условия трансфера Кейна в "Баварию", а Харри сказал Томасу, что ему нравится идея попытаться выиграть Лигу Чемпионов с немецким грандом.



Позитивный отклик Кейна воодушевил Тухеля, и ожидается, что это только укрепит намерения "Баварии" в отношении 29-летнего капитана сборной Англии.