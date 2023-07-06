Тухель приехал к Кейну домой

Томас Тухель Главный тренер "Баварии" Томас Тухель лично приехал к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну домой.

Сейчас у Кейна остается только один год по контракту. Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не хочет отпускать Харри и надеется заключить новую сделку со своим лучшим игроком.

Несмотря на жесткую позицию, занятую Леви, "Бавария" не собирается сдаваться и вскоре должна улучшить свое предложение предложение о покупке Кейна после отказа, последовавшего на "оффер" в 70 миллионов фунтов.

За интересом "Баварии" к Кейну стоит Тухель, и Кристиан Фальк из Bild утверждает, что недавно экс-наставник "Челси" лично приехал в Лондон и побывал в гостях у Харри.

Тухель обсудил условия трансфера Кейна в "Баварию", а Харри сказал Томасу, что ему нравится идея попытаться выиграть Лигу Чемпионов с немецким грандом.

Позитивный отклик Кейна воодушевил Тухеля, и ожидается, что это только укрепит намерения "Баварии" в отношении 29-летнего капитана сборной Англии.


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 815

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. loser 06.07.2023 08:49 # loser
    Угрожающий заголовок, Кейн перед домом дорогу рыл? Машинами заграждал проезд? Или Тухель за 200 км развернулся в Германию обратно?

    (ответить)

  2. jirrort 06.07.2023 08:08 # jirrort
    Это правда,Кейн даже сфоткал его у себя дома.


    https://ibb.co/wSpGh18

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: