Тухель приехал к Кейну домой
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель лично приехал к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну домой.
Сейчас у Кейна остается только один год по контракту. Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не хочет отпускать Харри и надеется заключить новую сделку со своим лучшим игроком.
Несмотря на жесткую позицию, занятую Леви, "Бавария" не собирается сдаваться и вскоре должна улучшить свое предложение предложение о покупке Кейна после отказа, последовавшего на "оффер" в 70 миллионов фунтов.
За интересом "Баварии" к Кейну стоит Тухель, и Кристиан Фальк из Bild утверждает, что недавно экс-наставник "Челси" лично приехал в Лондон и побывал в гостях у Харри.
Тухель обсудил условия трансфера Кейна в "Баварию", а Харри сказал Томасу, что ему нравится идея попытаться выиграть Лигу Чемпионов с немецким грандом.
Позитивный отклик Кейна воодушевил Тухеля, и ожидается, что это только укрепит намерения "Баварии" в отношении 29-летнего капитана сборной Англии.
06.07.2023 08:00
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Последние комментарии:
Угрожающий заголовок, Кейн перед домом дорогу рыл? Машинами заграждал проезд? Или Тухель за 200 км развернулся в Германию обратно?
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Это правда,Кейн даже сфоткал его у себя дома.
https://ibb.co/wSpGh18
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