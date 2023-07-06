"Ливерпуль" сделал запрос насчет Колуилла
"Ливерпуль" заинтересован в приобретении защитника "Челси" Леви Колуилла.
Этим летом "Ливерпуль" уже совершил два крупных приобретения, подписав Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи. Однако "красные" продолжают искать усиление после неудачного сезона, и 20-летний Колуилл — одна из их целей.
По информации Football.London, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является огромным фанатом Коуилла, которого он неоднократно просматривал в минувшем сезоне, который Леви провел в "Брайтоне" на правах аренды.
Более того, "Ливерпуль" уже сделал запрос насчет Колуилла, который сейчас блистает в составе молодежной сборной Англии, добравшейся до финала Чемпионата Европы U-21 без единого пропущенного гола.
"Челси" не хочет продавать Колуилла и предлагает тому новый контракт, однако сперва Леви хочет побеседовать с новым главным тренером "синих" Маурисио Почеттино. Этот разговор состоится после возвращения защитника из сборной.
Несмотря на то, что "Ливерпуль" является прямым конкурентом "Челси" по Премьер-Лиге, "красные" не видят в этом проблемы — "синие" продали Мейсона Маунта в "Манчестер Юнайтед", отпустили Матео Ковачича в "Манчестер Сити", а в январе позволили "Арсеналу" забрать Жоржиньо.
Добавим, вернуть Колуилла хочет и "Брайтон". По слухам, "чайки" сделали уже два предложения о покупке Леви, но оба были отклонены "Челси".
06.07.2023 07:00
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Уже круче чёрного лyзepxyйского транса, которому панически пытаются найти замену
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Этот топарик будет играть у Поча в команде!
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Надо спасать парня, пока там из него нового Одои не сделали.
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продано. проститутси ща все дербанят кому не в падлу так что считай в лфк уже.
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