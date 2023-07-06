"Ливерпуль" сделал запрос насчет Колуилла

Леви Колуилл "Ливерпуль" заинтересован в приобретении защитника "Челси" Леви Колуилла.

Этим летом "Ливерпуль" уже совершил два крупных приобретения, подписав Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи. Однако "красные" продолжают искать усиление после неудачного сезона, и 20-летний Колуилл — одна из их целей.

По информации Football.London, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является огромным фанатом Коуилла, которого он неоднократно просматривал в минувшем сезоне, который Леви провел в "Брайтоне" на правах аренды.

Более того, "Ливерпуль" уже сделал запрос насчет Колуилла, который сейчас блистает в составе молодежной сборной Англии, добравшейся до финала Чемпионата Европы U-21 без единого пропущенного гола.

"Челси" не хочет продавать Колуилла и предлагает тому новый контракт, однако сперва Леви хочет побеседовать с новым главным тренером "синих" Маурисио Почеттино. Этот разговор состоится после возвращения защитника из сборной.

Несмотря на то, что "Ливерпуль" является прямым конкурентом "Челси" по Премьер-Лиге, "красные" не видят в этом проблемы — "синие" продали Мейсона Маунта в "Манчестер Юнайтед", отпустили Матео Ковачича в "Манчестер Сити", а в январе позволили "Арсеналу" забрать Жоржиньо.

Добавим, вернуть Колуилла хочет и "Брайтон". По слухам, "чайки" сделали уже два предложения о покупке Леви, но оба были отклонены "Челси".


Метки Колуилл, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2023 07:00

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  1. skydreams 06.07.2023 08:44 # skydreams
    НЕ ПРОДАЁТСЯ

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  2. gucman 06.07.2023 08:02 # gucman
    Уже круче чёрного лyзepxyйского транса, которому панически пытаются найти замену

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  3. chelsiukpro 06.07.2023 07:34 # chelsiukpro
    Этот топарик будет играть у Поча в команде!

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  4. alexomck 06.07.2023 07:21 # alexomck
    Надо спасать парня, пока там из него нового Одои не сделали.

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  5. hammersmith 06.07.2023 07:06 # hammersmith
    продано. проститутси ща все дербанят кому не в падлу так что считай в лфк уже.

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