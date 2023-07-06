Светская хроника за четверг
"Челси" договаривается с Пауло Дибалой. Пять клубов претендуют на Фоларина Балогана. Мейсон Маунт получил 7-й номер в "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Челси" предложит 85 миллионов фунтов за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (Football.London)
"Челси" контактирует с агентами нападающего Пауло Дибалы, контракт которого с "Ромой" предусматривает отступные в 10 млн. фунтов. (Pedro Almeida)
"Челси" сохраняет интерес к полузащитнику "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Sky Sports)
"Интер" работает над возвращением нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. (Sky Sports)
"Брайтон" готов обновить свой трансферный рекорд для приобретения защитника "Челси" Леви Колуилла. (talkSPORT)
"Милан", "Интер", "Марсель", "Монако" и "РБ Лейпциг" хотят нападающего Фоларина Балогана, но "Арсенал" просит за своего игрока 50 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Тоттенхэму" придется выложить 50 млн. фунтов, чтобы заполучить защитника "Байера" Эдмонда Тапсоба. (The Guardian)
"Ньюкасл" лидирует в борьбе за вингера "Лестера" Харви Барнса, которого также хотят "Тоттенхэм" и "Астон Вилла". (The Guardian)
"Вилла" и "Эвертон" находятся среди клубов, заинтересованных в нападающем "Лидса" Вильфреде Ньонто. (Football Insider)
Другое
В феврале полузащитник Мейсон Маунт отклонил предложение "Челси" о новом контракте с увеличенной до 200,000 фунтов в неделю зарплатой. (The Athletic)
Маунт получил легендарный 7-й номер в "Манчестер Юнайтед". (Sky Sports)
Разгромив Израиль со счетом 3:0, молодежная сборная Англии впервые с 2009 года вышла в финал Чемпионата Европы U-21. (Evening Standard)
Фанаты "Юнайтед" все еще могут купить новую форму с именем Давида Де Хеа, чей контракт с клубом уже истек. (Daily Star)
"Лестер" был оштрафован на 880,000 фунтов за манипуляцию ценами на свою атрибутику вместе с ее производителем JD Sports. (The Independent)
06.07.2023 06:00
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Последние комментарии:
Вернер, Пулишич, Кулибали, Менди, Лукаку, Джоржиньо, Хаверц когда-то были лучшими в своих клубах перед трансфером в Челси. Так может дело в Челси))))
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Челси продал весь шлак, купил топчиков или предтопчиков. Без еврокубков намечается борьба за чемпик. А если Челси борется, чаще всего Челси побеждает. Ждём начала сезона!!!
(ответить)
https://www.instagram.com/p/Crw2vQ3AKXw/
Топ дриблёр для Челси
(ответить)
"Челси" предложит 85 миллионов фунтов за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (Football.London)
Источник: http://fapl.ru/posts/101389/#reply
Норм, кста, Маунт типа алчный и предатель, а что по Кайседо, если он в Челси перейдет? Из Брайтона в Челси… Даже не в Виллу или Касл, а в Челси - клуб с 12 места и только ради денег.
(ответить)
Тренер сборной Украины заявил, что мысленно кубок Европы уже их и скоро вернётся в родную гавань)
(ответить)
Хохлы, а что у вас, собственно, с ебалом?)))))
(ответить)
Контрнаступ украинской молодёжки обернулся провалом и сокрушительным поражением. Но на Украине по привычке сделали вид, что этого не было и Украина вот-вот и победит))))
Также на украинских телеграммах пытаются обратить внимание, что Испанская сборная за все время матча пропустила один мяч в свои ворота и что это очень много. Большая потеря для Испании, трубят во всех СМИ на Украине. Испанцы очень много потерь имеют. Вот-вот и у них кончатся наступательные средства и им придётся принять унизительное поражение))) Также Украина просит больше легионеров в свою сборную. Просит скинуться всё страны. В частности, просили Мбаппе, Рэшфорда, Кейна. Но им согласны дать лишь закончивших карьеру пожилых европейских звёзд.
Кроме того, нашлась одна независимая каталонская организация, которая заявила, что Украина на самом деле не пропустила ни одного мяча, а пять мячей было забито в ворота испанцев и в качестве доказательства приведены фотографии с подписью "гол в ворота Испании"
Теперь жители Украины в споре с испанцами на форумах ссылаются на статистику этой независимой каталонской организации, сообщая что судя по фотографиям испанцы пропустили море годов, а ворота украинской сборной так и остались сухими)
(ответить)
За 10 лет афганской войны, Росиия потеряла убитыми 15 тыс солдат. У хохлов за полтора года убито русских более 200 тыс. Вот пиздаболы конечно!
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Спи.
(ответить)
Мне не даёт покоя один вопрос - как обстоят дела у одной исключительной нации по части ебал) После 1-5. Или на Украине гордятся одним их голом и мусолят со всех ракурсов, а пять в их ворота не считается, не было такого?)
Артурчик скоро напишет очередное своё убогое оправдание типа такого)
05.07.2023 23:37 #
bembo
А то, что один гол испанский вратарь пропустил тебя видимо мало заботит. Ну классика, испашкам впринципе пох на трагедию своего вратаря и его подмоченной репутации . Им подавай новости " а чо там по пяти мячам,забитым Украине!"
(ответить)
вспоминая вирусное видео, где алексис бил в пустой угол и мяч попал в жбан лакаке - я вообще не понимаю как за этого бездаря еще деньги просят. типичный воспитанник фк какульси.
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Маунт получил легендарный 7-й номер в "Манчестер Юнайтед".
А где же свои легендарные воспитанники которыми так якобы славился пригородный МЮ? Вот этому поцику http://fapl.ru/posts/14248/ уже должно быть 17 лет сейчас, где он, почему не на подступах к основе?
(ответить)
"Челси" контактирует с агентами нападающего Пауло Дибалы, контракт которого с "Ромой" предусматривает отступные в 10 млн. фунтов. (Pedro Almeida)
Источник: http://fapl.ru/posts/101389/#reply
(ответить)
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