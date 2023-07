Светская хроника за четверг

"Челси" договаривается с Пауло Дибалой. Пять клубов претендуют на Фоларина Балогана. Мейсон Маунт получил 7-й номер в "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Челси" предложит 85 миллионов фунтов за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (Football.London)



"Челси" контактирует с агентами нападающего Пауло Дибалы, контракт которого с "Ромой" предусматривает отступные в 10 млн. фунтов. (Pedro Almeida)



"Челси" сохраняет интерес к полузащитнику "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Sky Sports)



"Интер" работает над возвращением нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. (Sky Sports)



"Брайтон" готов обновить свой трансферный рекорд для приобретения защитника "Челси" Леви Колуилла. (talkSPORT)



"Милан", "Интер", "Марсель", "Монако" и "РБ Лейпциг" хотят нападающего Фоларина Балогана, но "Арсенал" просит за своего игрока 50 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Тоттенхэму" придется выложить 50 млн. фунтов, чтобы заполучить защитника "Байера" Эдмонда Тапсоба. (The Guardian)



"Ньюкасл" лидирует в борьбе за вингера "Лестера" Харви Барнса, которого также хотят "Тоттенхэм" и "Астон Вилла". (The Guardian)



"Вилла" и "Эвертон" находятся среди клубов, заинтересованных в нападающем "Лидса" Вильфреде Ньонто. (Football Insider)



Другое



В феврале полузащитник Мейсон Маунт отклонил предложение "Челси" о новом контракте с увеличенной до 200,000 фунтов в неделю зарплатой. (The Athletic)



Маунт получил легендарный 7-й номер в "Манчестер Юнайтед". (Sky Sports)



Разгромив Израиль со счетом 3:0, молодежная сборная Англии впервые с 2009 года вышла в финал Чемпионата Европы U-21. (Evening Standard)



Фанаты "Юнайтед" все еще могут купить новую форму с именем Давида Де Хеа, чей контракт с клубом уже истек. (Daily Star)



"Лестер" был оштрафован на 880,000 фунтов за манипуляцию ценами на свою атрибутику вместе с ее производителем JD Sports. (The Independent)