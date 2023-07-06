"Интер" отклонил предложение МЮ по Онана

"Интер" ответил отказом на стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке голкипера Андре Онана.

В среду стало известно, что "Юнайтед" в устной форме предложил "Интеру" 39 миллионов фунтов за Онана, который является приоритетной целью главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага на роль первого номера.



Как и ожидалось, указанная сумма не устроила "Интер", который оценивает 27-летнего голкипера сборной Камеруна ближе к 50 млн. фунтов.



"На сегодняшний день ситуация такова, что поступившие предложения не соответствуют уровню, который мы ожидаем".



"В данный момент он наш голкипер, и он наш ключевой игрок. Мы бы хотели сохранить его, так что давайте посмотрим. Мы ожидаем, что он прибудет к началу предсезонной подготовки 13 июля", — цитирует спортивного директора "Интера" Пьеро Аузилио журналист Фабрицио Романо.