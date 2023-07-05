"Челси" готовит предложение по Кайседо

В ближайшее время "Челси" оформит свой интерес к полузащитнику "Брайтона" Мойсесу Кайседо в официальное предложение о покупке.

Этим летом "Челси" расстался с Нголо Канте, Матео Ковачичем, Рубеном Лофтус-Чиком, а теперь и Мейсоном Маунтом, поэтому "синие" остро нуждаются в приглашении игрока в центр поля.



Своей целью номер один среди полузащитников "Челси" рассматривает Кайседо, и Sky Sports может подтвердить, что "синие" получили обнадеживающую реакцию из лагеря Мойсеса.



Кайседо дал понять, что готов присоединиться к "Челси", если лондонскому клубу удастся договориться с "Брайтоном". Согласование условий личного контракта видится формальностью.



Учитывая это, теперь "Челси" собирается сделать следующий шаг, выдвинув предложение о покупке 21-летнего эквадорца. Sky Sports ожидает, что это произойдет "скоро".