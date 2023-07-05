Огбонна заключил новый однолетний контракт с "Вест Хэмом"

Защитник Анджело Огбонна заключил с "Вест Хэмом" новый контракт, рассчитанный на сезон 2023/24.

Огбонна выступает за "Вест Хэм" с 2015 года и является вторым главным старожилом команды Дэвида Мойеса после Аарона Крессуэлла.



Предыдущий контракт Огбонны истек в конце июня. Ненадолго став свободным агентом, в среду 35-летний итальянец нигерийского происхождения вернулся к "молотобойцам".



Добавим, к настоящему моменту Огбонна сыграл 232 матча за "Вест Хэм", включая выход на замену в победном для лондонцев финале Лиги Конференций против "Фиорентины" в прошлом месяце.