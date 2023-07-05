"Тоттенхэм" предложил новый контракт Кейну
"Тоттенхэм" предложил своему нападающему Харри Кейну новый контракт на улучшенных условиях.
В данный момент Кейн уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту. Кажется, это лучший момент, если Харри хочет отправиться в другой клуб за трофеями.
Огромный интерес к Кейну, которому позже в июле исполнится 30 лет, проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария", однако позиция президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви такова, что Харри не продается.
Более того, как утверждает The Guardian, "Тоттенхэм" предложил Кейну новую сделку со значительным увеличением зарплаты относительно нынешних 200,000 фунтов в неделю.
Однако Кейн не спешит принимать это предложение. Харри точно не подпишет новый контракт, пока открыто трансферное окно и сохраняется возможность для его ухода куда-либо.
05.07.2023 21:00
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КОРОЛИ!!!
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