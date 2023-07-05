"Ньюкасл" хочет купить Барнса

"Ньюкасл" хочет приобрести вингера "Лестера" и сборной Англии Харви Барнса.

В минувший понедельник "Ньюкасл" объявил о покупке полузащитника Сандро Тонали из "Милана" за 55 миллионов фунтов.



Как утверждает The Telegraph, теперь "Ньюкасл" готов сосредоточиться на укреплении своей атакующей линии — главный тренер "сорок" Эдди Хау хочет пригласить левого вингера.



В качестве своей приоритетной цели на эту роль "Ньюкасл" рассматривает Барнса, которого также сватают в "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".



Барнс забил 13 голов и отдал одну результативную передачу в минувшем сезоне Премьер-Лиги, но усилий 25-летнего англичанина оказалось недостаточно, чтобы "Лестер" избежал вылета.