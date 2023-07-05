"Ньюкасл" хочет купить Барнса

Харви Барнс "Ньюкасл" хочет приобрести вингера "Лестера" и сборной Англии Харви Барнса.

В минувший понедельник "Ньюкасл" объявил о покупке полузащитника Сандро Тонали из "Милана" за 55 миллионов фунтов.

Как утверждает The Telegraph, теперь "Ньюкасл" готов сосредоточиться на укреплении своей атакующей линии — главный тренер "сорок" Эдди Хау хочет пригласить левого вингера.

В качестве своей приоритетной цели на эту роль "Ньюкасл" рассматривает Барнса, которого также сватают в "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".

Барнс забил 13 голов и отдал одну результативную передачу в минувшем сезоне Премьер-Лиги, но усилий 25-летнего англичанина оказалось недостаточно, чтобы "Лестер" избежал вылета.


Метки Барнс, Лестер, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 236



Поиск: