"Челси" свернул переговоры со Stake.com

"Челси" свернул переговоры с букмекерской конторой Stake.com о спонсорском контракте.

В прошлом месяце стало известно, что Stake.com с высокой вероятностью станет новым титульным спонсором "Челси", заняв место телекоммуникационной компании Three на передней стороне игровых футболок "синих".



Такого рода планы "Челси" вызвали крайне негативную реакцию болельщиков, особенно в свете решения клубов Премьер-Лиги отказаться от использования букмекеров в качестве титульных спонсоров с сезона 2026/27.



Как раз после критики своих фанатов, включая официальное объединение болельщиков Chelsea Supporters' Trust, "Челси" решил завершить переговоры со Stake.com.



The Telegraph также может подтвердить, что "Челси" отклонил предложение от страхового гиганта Allianz и не смог договориться с компанией из сферы криптовалют. Поиски нового титульного спонсора продолжаютсю.