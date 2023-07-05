"Милан" сделал второе предложение по Пулишичу

"Милан" выдвинул свое второе предложение о покупке вингера "Челси" Кристиана Пулишича.

На днях стало известно, что свои предложения по Пулишичу сделали "Лион" и "Милан", причем французский клуб выразил готовность заплатить за Кристиана 21.5 млн. евро, а итальянский — только 12 млн. фунтов.



Сам Пулишич не рассматривает вариант с "Лионом", и сейчас, как сообщает The Athletic, "Милан" предпринял вторую попытку заполучить 24-летнего американца.



На сей раз "Милан" предлагает за Пулишича 22 млн. евро (18.9 млн. фунтов). С самим Кристианом "россонери" уже достигли договоренности.



Недавно "Милан" приобрел у "Челси" полузащитника Рубена Лофтус-Чика, который занял один из двух слотов для игроков из-за пределов Евросоюза. Пулишичу такой слот не нужен, потому что у Кристиана есть хорватский паспорт.