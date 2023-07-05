"Милан" сделал второе предложение по Пулишичу

Кристиан Пулишич "Милан" выдвинул свое второе предложение о покупке вингера "Челси" Кристиана Пулишича.

На днях стало известно, что свои предложения по Пулишичу сделали "Лион" и "Милан", причем французский клуб выразил готовность заплатить за Кристиана 21.5 млн. евро, а итальянский — только 12 млн. фунтов.

Сам Пулишич не рассматривает вариант с "Лионом", и сейчас, как сообщает The Athletic, "Милан" предпринял вторую попытку заполучить 24-летнего американца.

На сей раз "Милан" предлагает за Пулишича 22 млн. евро (18.9 млн. фунтов). С самим Кристианом "россонери" уже достигли договоренности.

Недавно "Милан" приобрел у "Челси" полузащитника Рубена Лофтус-Чика, который занял один из двух слотов для игроков из-за пределов Евросоюза. Пулишичу такой слот не нужен, потому что у Кристиана есть хорватский паспорт.


Метки Милан, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 531

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 05.07.2023 18:08 # narcot
    за 25 упакуйте

    (ответить)

  2. jirrort 05.07.2023 18:01 # jirrort
    Слить за любые деньги этого тряпочного хуя.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: