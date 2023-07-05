Светская хроника за среду

Светская хроника "Манчестер Сити" установил цену за Бернарду Силву. "Манчестер Юнайтед" нашел преемника для Бруну Фернандеша. Маурисио Почеттино угостил персонал "Челси" барбекю. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Сити" готов отпустить своего полузащитника Бернарду Силву за 45-50 миллионов фунтов. (Football Insider)

"Манчестер Юнайтед" видит в полузащитнике "Атланты Юнайтед" Тьяго Альмаде преемника для Бруну Фернандеша. (Daily Mirror)

Голкипер "Интера" Андре Онана отверг интерес из Саудовской Аравии и хочет перейти в "Юнайтед". (90min)

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара готов отвергнуть интерес из Саудовской Аравии. (The Athletic)

У "Ливерпуля" нет предложений по Алькантаре. (The Times)

"Ньюкасл" заинтересован в защитнике "Кристал Пэлас" Марке Гехи, однако "орлы" хотят за 22-летнего англичанина 60 млн. фунтов. (Football Insider)

Защитник "Саутгемптона" Тино Ливраменто предпочитает "Ньюкасл", а не "Челси". (Daily Mail)

Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен стал целью для саудовских клубов. (90min)

"Арсенал" установил цену в 50 млн. фунтов за нападающего Фоларина Балогана. (Daily Mirror)

Атакующий полузащитник "Фенербахче" Арда Гюлер имеет на руках предложения от "Арсенала" и "Севильи", но предпочитает перейти в "Реал". (AS)

"Брайтон" ведет переговоры о покупке защитника "Аякса" Калвина Бэсси. (The Athletic)

Другое

"Арсенал" находится на пороге подписания нового контракта с защитником Вильямом Салиба. (Fabrizio Romano)

Данкан Фергюсон покинул должность главного тренера "Форест Грин", не отработав в клубе и шести месяцев. (BBC)

В результате "трагического инцидента" в возрасте 70 лет из жизни ушел владелец "Миллуолла" Джон Берилсон. (BBC)

Владелец и бывший президент "Флитвуда" из Лиги Один Энди Пайли был приговорен к 13 годам тюрьмы за мошенничество. (BBC)

В свой первый день работы в "Челси" главный тренер Маурисио Почеттино устроил барбекю для персонала. (talkSPORT)


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Автор mihajlo   

Дата 05.07.2023 17:00

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