Светская хроника за среду
"Манчестер Сити" установил цену за Бернарду Силву. "Манчестер Юнайтед" нашел преемника для Бруну Фернандеша. Маурисио Почеттино угостил персонал "Челси" барбекю. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Манчестер Сити" готов отпустить своего полузащитника Бернарду Силву за 45-50 миллионов фунтов. (Football Insider)
"Манчестер Юнайтед" видит в полузащитнике "Атланты Юнайтед" Тьяго Альмаде преемника для Бруну Фернандеша. (Daily Mirror)
Голкипер "Интера" Андре Онана отверг интерес из Саудовской Аравии и хочет перейти в "Юнайтед". (90min)
Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара готов отвергнуть интерес из Саудовской Аравии. (The Athletic)
У "Ливерпуля" нет предложений по Алькантаре. (The Times)
"Ньюкасл" заинтересован в защитнике "Кристал Пэлас" Марке Гехи, однако "орлы" хотят за 22-летнего англичанина 60 млн. фунтов. (Football Insider)
Защитник "Саутгемптона" Тино Ливраменто предпочитает "Ньюкасл", а не "Челси". (Daily Mail)
Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен стал целью для саудовских клубов. (90min)
"Арсенал" установил цену в 50 млн. фунтов за нападающего Фоларина Балогана. (Daily Mirror)
Атакующий полузащитник "Фенербахче" Арда Гюлер имеет на руках предложения от "Арсенала" и "Севильи", но предпочитает перейти в "Реал". (AS)
"Брайтон" ведет переговоры о покупке защитника "Аякса" Калвина Бэсси. (The Athletic)
Другое
"Арсенал" находится на пороге подписания нового контракта с защитником Вильямом Салиба. (Fabrizio Romano)
Данкан Фергюсон покинул должность главного тренера "Форест Грин", не отработав в клубе и шести месяцев. (BBC)
В результате "трагического инцидента" в возрасте 70 лет из жизни ушел владелец "Миллуолла" Джон Берилсон. (BBC)
Владелец и бывший президент "Флитвуда" из Лиги Один Энди Пайли был приговорен к 13 годам тюрьмы за мошенничество. (BBC)
В свой первый день работы в "Челси" главный тренер Маурисио Почеттино устроил барбекю для персонала. (talkSPORT)
05.07.2023 17:00
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