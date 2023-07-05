"Арсенал" полностью согласовал покупку Тимбера

"Арсенал" полностью договорился с "Аяксом" о приобретении защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.

По информации The Athletic, "Аякс" согласился отпустить Тимбера в "Арсенал" за 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов), а еще 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов, причем речь идет о "реально достижимых" бонусах.



Также "Аякс" дал разрешение Тимберу отправиться на медобследование в Лондон и обсудить заключительные детали личного контракта с "Арсеналом".



Изначально "Арсенал" предлагал за Тимбера 30 млн. фунтов, тогда как "Аякс" просил за Юрриена 50 млн. фунтов, однако в результаты переговоров стороны нашли компромиссный вариант.



В сезоне 2022/23 Тимбер сыграл 34 матча за "Аякс" в Эредивизии, забив два гола и отдав две результативные передачи. За сборную Голландии 22-летний защитник провел 15 поединков.