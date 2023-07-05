"Арсенал" полностью согласовал покупку Тимбера

Юрриен Тимбер "Арсенал" полностью договорился с "Аяксом" о приобретении защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.

По информации The Athletic, "Аякс" согласился отпустить Тимбера в "Арсенал" за 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов), а еще 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов, причем речь идет о "реально достижимых" бонусах.

Также "Аякс" дал разрешение Тимберу отправиться на медобследование в Лондон и обсудить заключительные детали личного контракта с "Арсеналом".

Изначально "Арсенал" предлагал за Тимбера 30 млн. фунтов, тогда как "Аякс" просил за Юрриена 50 млн. фунтов, однако в результаты переговоров стороны нашли компромиссный вариант.

В сезоне 2022/23 Тимбер сыграл 34 матча за "Аякс" в Эредивизии, забив два гола и отдав две результативные передачи. За сборную Голландии 22-летний защитник провел 15 поединков.


Метки Арсенал, Аякс, Тимбер

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2023 16:00

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  1. puhovik-vengera 05.07.2023 17:13 # puhovik-vengera
    Затащит на оффлейне

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  2. akado 05.07.2023 16:41 # akado
    Все мы думали, что Арсенал, как обычно, один сезон стрельнули и опять в небытие. Но по их тратам в это ТО видно, что хотят реальными конкурентами Сити стать на долгие годы. Не ожидал такого, если честно.

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  3. division 05.07.2023 16:33 # division
    Слишком серьезно настроены на борьбу за зону ле

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