"Интер" отклонил стартовое предложение МЮ по Онана

"Интер" отклонил стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" в 39 миллионов фунтов о покупке голкипера Андре Онана.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассматривает Онана, своего бывшего подопечного по "Аяксу", целью номер один на роль основного голкипера.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, в среду утром "Юнайтед" в устной форме сделал предложение "Интеру". "Красные дьяволы" выразили готовность заплатить за Онана 34 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



"Интер" это предложение отклонил и оценивает Онана ближе к 50 млн. фунтов, однако два клуба продолжают переговоры, и есть все шансы на то, что 27-летний камерунец воссоединится с Тен Хагом.