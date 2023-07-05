"Интер" отклонил стартовое предложение МЮ по Онана

Андре Онана "Интер" отклонил стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" в 39 миллионов фунтов о покупке голкипера Андре Онана.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассматривает Онана, своего бывшего подопечного по "Аяксу", целью номер один на роль основного голкипера.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, в среду утром "Юнайтед" в устной форме сделал предложение "Интеру". "Красные дьяволы" выразили готовность заплатить за Онана 34 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.

"Интер" это предложение отклонил и оценивает Онана ближе к 50 млн. фунтов, однако два клуба продолжают переговоры, и есть все шансы на то, что 27-летний камерунец воссоединится с Тен Хагом.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2023 15:00

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  1. narcot 05.07.2023 15:34 # narcot
    да почему лысый шарлатан не верит в хендерсона? чем он хуже этого чёрного середняка или де гея?

    (ответить)

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