"Интер" отклонил стартовое предложение МЮ по Онана
"Интер" отклонил стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" в 39 миллионов фунтов о покупке голкипера Андре Онана.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассматривает Онана, своего бывшего подопечного по "Аяксу", целью номер один на роль основного голкипера.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, в среду утром "Юнайтед" в устной форме сделал предложение "Интеру". "Красные дьяволы" выразили готовность заплатить за Онана 34 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.
"Интер" это предложение отклонил и оценивает Онана ближе к 50 млн. фунтов, однако два клуба продолжают переговоры, и есть все шансы на то, что 27-летний камерунец воссоединится с Тен Хагом.
05.07.2023 15:00
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да почему лысый шарлатан не верит в хендерсона? чем он хуже этого чёрного середняка или де гея?
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