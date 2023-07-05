"Юнайтед" приобрел Маунта у "Челси"

"Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

Маунт заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2028 с опцией продления на 12 месяцев и стал первым новичком команды Эрика Тен Хага в это трансферное окно.



Трансфер 24-летнего англичанина оценивается в 60 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 55 млн. фунтов и бонусы в 5 млн. фунтов.



До сих пор всю свою карьеру Маунт провел в "Челси", не считая аренд в "Витессе" и "Дерби". Всего Мейсон сыграл 195 матчей за "синих", забив 33 гола.



Вместе с "Челси" Маунт выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира. За сборную Англии Мейсон провел 36 матчей.



"Никогда не бывает просто уходить из клуба, где ты вырос, но "Манчестер Юнайтед" обеспечит захватывающий новый вызов для следующей стадии моей карьеры. Поиграв против них, я знаю, насколько это сильная команда, и мне не терпится стать частью этого коллектива в стремлении к большим трофеям".



"Каждый может видеть, что этот клуб сделал большие шаги при Эрике Тен Хаге. Встретившись с тренером и обсудив его планы, я испытываю предельный восторг насчет предстоящих сезонов, и я готов упорно трудиться, как здесь и ожидают".



"У меня огромные амбиции. Я знаю, насколько это удивительное ощущение, когда выигрываешь большие трофеи, и я знаю, что для этого требуется. Я буду стараться изо всех сил, чтобы испытать это снова с "Манчестер Юнайтед", — сообщил Маунт.



