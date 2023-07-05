"Юнайтед" возобновил интерес к Амрабату

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к полузащитнику "Фиорентины" Софьяну Амрабату.

"Юнайтед" интересовался Амрабатом еще в январе, когда Софьян едва вернулся после блестящего выступления за сборную Марокко на Чемпионате Мира в Катаре.



Однако тогда у "Юнайтед" не нашлось свободных средств на приобретение Амрабата, и "красные дьяволы" были вынуждены ограничиться арендой Марселя Забитцера из "Баварии".



Как утверждает Daily Mail, сейчас "Юнайтед" вновь хочет Амрабата, который из-за финансовых проблем "Фиорентины" может быть доступен для трансфера всего за 30 миллионов фунтов.



Добавим, в минувшем сезоне 26-летний марокканец сыграл 29 матчей за "Фиорентину" в Серии А, отдав одну результативную передачу.