Тилеманс выбрал "Астон Виллу" из-за Эмери

Полузащитник Юри Тилеманс рассказал, что главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери сыграл ключевую роль в его решении перейти в бирмингемский клуб.

1 июня Тилеманс официально присоединился к "Вилле", перебравшись свободным агентом из покинувшего Премьер-Лигу "Лестера".



У Тилеманса было достаточно предложений, в том числе из Премьер-Лиги, однако Эмери убедил 26-летнего бельгийца, что тому будет лучше всего на "Вилла Парк".



"Когда я несколько раз поговорил с тренером, то его амбиции, есть страсть и то, как он руководит командой, произвели на меня впечатление и заставили выбрать "Астон Виллу".



"Это большой клуб. Я очень взволнован".



"Это новый вызов для меня после четырех с половиной лет в "Лестере". То было хорошее время, но теперь пора двигаться дальше для меня и моей семьи. Теперь я в "Астон Вилле", и я по-настоящему предвкушаю это. Мне не терпится начать".



"Выступать в Европе — это всегда огромное достижение. Тренер вернул команду в Европу, и это удивительное достижение. Мы должны быть готовы к этому. Еврокубки — это всегда очень особенно. Надеюсь, это будут хорошие вечера", — сообщил Тилеманс официальному веб-сайту "Астон Виллы".