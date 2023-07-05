"Арсенал" готов побороться за Фримпонга

"Арсенал" готов составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" за правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга.

Укрепление правого фланга обороны является одной из приоритетных задач для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на это лето, и Фримпонга уже несколько месяцев сватают к "красным дьяволам".



Однако сейчас немецкое издание Bild утверждает, что в борьбу за Фримпонга готов вступить "Арсенал", чей наставник Микель Артета хочет добавить своей команде ориентированного на атаку крайнего защитника и находит Джереми идеальным кандидатом на эту роль.



"Арсенал" уже находится в контакте с "Байером", собираясь отпустить в Леверкузен своего полузащитника Гранита Джаку за 21.5 млн. фунтов, и это может помочь "канонирам" заполучить Фримпонга.



Помимо 22-летнего голландца, который забил 11 голов и отдал 20 результативных передач в 95 матчах за "Байер", с переходом в "Арсенал" также связывают Беньямина Хенрихса из "РБ Лейпциг" и Ивана Фреснеду из "Реал Вальядолид".