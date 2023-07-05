"Юнайтед" заинтересован в покупке Роберта Санчеса

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса.

Санчес с высокой вероятностью покинет "Брайтон" этим летом. Еще по ходу минувшего Роберт угодил в опалу к главному тренеру "чаек" Роберто Де Дзерби, который стал использовать на последнем рубеже Джейсона Стила.



Кроме того, на днях "Брайтон" приобрел голкипера Барта Вербрюггена из "Андерлехта" за 16.3 млн. фунтов, что дополнительно подталкивает Санчеса к уходу из клуба.



Родившись в Испании и выступая за сборную своей страны, Санчес считается в Англии доморощенным игроком, потому что в академии "Брайтона" оказался еще в 15-летнем возрасте. Еще один плюс Роберта — его опыт выступлений в Премьер-Лиге.



Как утверждает Daily Mail, "Брайтон" хочет за Санчеса 30 млн. фунтов, и 25-летний испанец видится "Юнайтед" более доступной альтернативной, нежели оцененный "Интером" в 50 млн. фунтов Андре Онана.