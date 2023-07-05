"Венгерский Джеррард" для "Ливерпуля"

"Ливерпуль" провернул очередной трансфер в процессе работы над обновлением состава, подписав мастера стандартных положений и дальних ударов Доминика Собослаи из немецкого "РБ Лейпциг". Игрок, прошедший школу Red Bull на всех ее ступенях, обладает большим талантом, который теперь постарается раскрыть Юрген Клопп.

22-летний футболист, который является капитаном сборной Венгрии, может играть в центре полузащиты, но большую часть своего времени в Бундеслиге провел на фланге. Он забил шесть голов и отдал восемь передач в прошлом сезоне Бундеслиги, и ранее его бывший менеджер называл его "таким же талантливым, как Эрлинг Холанд".



"Я очень рад видеть его там, он кажется отличным игроком для Юргена Клоппа", — сказал венгерский журналист Арон Араньоси. "Его скорость работы с мячом и энергия должны подойти "Ливерпулю", и я уже вижу, как он снабжает Мохамеда Салаха отличными передачами. Он хорошо доставляет мяч нападающим и имеет большой созидательный талант".



"Это делает его хорошим подписанием, на мой взгляд, особенно с учетом его принятия решений и тактической грамотности".



"Ливерпуль" вполне может использовать Собослаи в полузащите, но, поскольку последний сезон Доминик провел на правом фланге, его статистику легче сравнивать со статистикой нападающих "красных".



Из этих нападающих только у Мохамеда Салаха больше общее количества голов и передач в лиге в прошлом сезоне, чем у Собослаи, но венгр играл больше остальных. Если учесть сыгранное время, то Собослаи забивал или ассистировал каждые 175 минут, что хуже, чем у Салаха (106), Дарвина Нуньеса (142), Диогу Жоты (103), Коди Гакпо (163) или Луиса Диаса (166) в прошлом сезоне.





Однако это связано с различиями в стиле игры и тактике. У Собослаи было меньше касаний в штрафной, но он создал больше моментов, чем любой из них.



"Он творческий игрок, очень техничный, но это не значит, что он боится отборов и играет на чистых мячах. Он много работает, много бегает в играх, особенно без мяча", — сказал Араньоси. "В этом смысле я думаю, что он будет отличным игроком Клоппа. Он хорош в единоборствах, ударах издали и ключевых передачах, особенно — за спину защитникам".



"Вот почему он представляет собой такую угрозу, он превосходен в многих ролях, так что вы никогда не знаете, "восьмерка" он или "десятка" — за Венгрию он играет попеременно в этих ролях. Тактически он очень зрелый и понимающий игрок".



"Было бы интересно посмотреть, кто будет выполнять штрафные и угловые с Трентом Александер-Арнольдом и Домиником на поле", — сказал Араньоси. "Он не эгоистичен, но не боится ответственности. Он чувствует себя хорошо под давлением, поэтому во время важных матчей проявляет себя".



Всю свою карьеру Собослаи до сих пор проводил в структуре Red Bull, где он сначала играл в фарм-клубе "Зальцбурга" "Лиферинге", затем в самом "Зальцбурге", после чего попал в "Лейпциг". Там он из-за травмы практически пропустил первый сезон, но в двух последующих забил 20 голов, включая решающий гол в финале Кубка Германии в этом году, когда они победили "Айнтрахт" из Франкфурта со счетом 2:0.



Бывший босс "Лидса" Джесси Марш тренировал Собослаи в "Зальцбурге" и "Лейпциге", а также суперзвезду "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в "Зальцбурге".



"Учитывая его талант, есть не так много игроков, которые могли бы играть на его позиции лучше", — ранее говорил Марш о Собослаи официальному веб-сайту Бундеслиги. "Некоторые из них сильны, некоторые техничны, некоторые хороши тактически, а некоторые могут хорошо защищаться или много бегать. Однако Доминик особенный, потому что он сочетает в себе все эти навыки. Доминик так же талантлив, как Эрлинг Холанд".



За два полных сезона в Бундеслиге только четыре игрока создали моментов за 90 минут больше, чем средний показатель Собослаи (2.5). В прошлом сезоне только три игрока были вовлечены в большее количество моментов в открытой игре, чем 163 у Доминика: Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Джуд Беллингем. Только у Лероя Сане из "Баварии" было больше ударов из-за пределов штрафной площади, чем у Собослаи (36).



Араньоси сказал: "Собослаи очень решительный, образованный и уверенный в себе парень, которого иногда считают дерзким, но это не так. Он очень усердно работает и во время тренировок. Он любит конкуренцию и сложные задачи, он не боится сталкиваться с сильными противниками. Он как будто выполняет миссию".



Для болельщиков "Ливерпуля" сложно избежать сравнений Собослаи со Стивеном Джеррардом, так как "красные" приобретают игрока с невероятными навыками дальнего удара и выполнения стандартных положений. При этом венгр все еще достаточно молод, чтобы улучшиться во многих игровых параметрах под руководством Юргена Клоппа.



Собослаи — удивительный универсал, который в "РБ Лейпциг" играл на семи позициях и провел 6% игрового времени как левый полузащитник, 11% — как левый вингер, 12% — как опорник, 25% — как центральный атакующий полузащитник, 25% — как правый хавбек, 17% — как правый вингер и 4% времени был нападающим.



Вне зависимости от того, атакует ли он слева или справа, Собослаи имеет склонность отдавать острые передачи бегущим впереди него или выполнять один из фирменных дальних ударов с любого расстояния.



Как писали в The Athletic, в подростковом возрасте Собослаи часто практиковал около 200 штрафных ударов каждый день, находя лучшую технику, которая ему подходила. Эта техника ударов мертвым мячом стала одним из его основных видов оружия, демонстрируя, как при вертикальном положении тела он имеет управлять направлением полета мяча.



Также он очень хорош при подаче угловых — способен забросить мяч в любую точку штрафной с непревзойденной легкостью. В то время как специализация на стандартных положениях стала синонимом Собослаи, не стоит недооценивать его творческий потенциал в открытой игре.



Учитывая его позицию на правом фланге, прострелы с бровки, по понятным причинам, были ключевой частью созидательной игры Собослаи в прошлом сезоне. Однако вместо того, чтобы каждый раз отбрасывать или направлять мяч в штрафную, венгр умно маскирует свои передачи — часто сбавляет скорость с мячом и играет ниже, чтобы обмануть соперника.



Технические способности Собослаи не вызывают сомнений, но умение выбирать лучший вариант и принимать правильные решения в ключевые моменты — это то, что отличает лучших игроков.



А что насчет физики? Хотя Собослаи номинально является фланговым игроком, он вряд ли сможет оторваться от соперника в ситуации один на один. Скорость на коротких дистанциях — не его конек, но его способность переключаться на высшую передачу часто недооценивается его противниками.



Согласно показателям Бундеслиги, предоставленным AWS, максимальная скорость Собослаи в 35.2 км/ч (21.9 миль в час) ставит его на 31-е место среди всех игроков Бундеслиги — совсем неплохо, если учесть выборку из 506 человек в высшем дивизионе Германии.



Эти физические возможности могут быть обманчивы. Хотя его нельзя назвать универсальным полузащитником по сравнению с другими фланговыми игроками в Европе, ни у одного из его товарищей по "РБ Лейпциг" не было более интенсивных пробежек, чем у Собослаи (2,069) в Бундеслиге в прошлом сезоне. На самом деле, его 863 спринта были седьмым результатом среди всех игроков Бундеслиги в прошлом сезоне.



Такие цифры должны вселить в Собослаи уверенность насчет того, что его переход в Премьер-Лигу пройдет гладко.



Стоит отметить, что небольшое количество игроков, переехавших из Германии в Англию, не демонстрировали высоких стандартов игры, установленных в предыдущих клубах: Тимо Вернер, Кай Хаверц, Джейдон Санчо и Наби Кейта. И это лишь некоторые из них, но технический и физический профиль Собослаи предполагает, что риск, вероятно, будет ниже в его случае.



В то время как недостатки в защите были отмечены ранее в его карьере, Собослаи продемонстрировал заметное улучшение своей игры во владении мячом и без него в прошлом сезоне.



Проведя всю свою карьеру в системе Red Bull, которая является синонимом очень интенсивной игры, в "Ливерпуле" могут быть уверены, что Собослаи сможет легко адаптироваться к тактической дисциплине в системе Юргена Клоппа.



Только мюнхенская "Бавария" продемонстрировала более интенсивное давление, чем "РБ Лейпциг" в прошлом сезоне, при этом чемпион Германии — также единственная команда, которая зарегистрировала больше прямых атак, чем "РБ Лейпциг" (77) в сезоне 2022/23.



Собослаи был ключевым игроком " РБ Лейпциг" в контрпрессинге — он оставался выше, когда команда совершала потерю, чтобы вернуть мяч в удобных для этого зонах.



Вероятно, именно на позиции правого полузащитника Клопп и видит Собослаи в "Ливерпуле", но в схеме 4-3-3, которую предпочитает использовать Юрген, функции правого полузащитника немного отличаются от того, к чему привык Собослаи в "РБ Лейпциг", игравшем при Марко Розе 4-4-2 и 3-4-2-1, 4-2-3-1 и даже 3-4-3.



Так что, наверное, несмотря на то, что Собослаи обошелся "Ливерпулю" в 60 миллионов фунтов, не стоит ждать от него лучшей игры с первых туров нового сезона. Клопп в интервью по поводу трансфера Собослаи сказал, что видит в нем все еще очень большой нераскрытый потенциал и будет подводить игрока к новой для него роли в "Ливерпуле" постепенно.



Если Клоппу удастся раскрыть лучшие качества венгра и создать условия для его прогресса, "Ливерпуль" получит очень сильного игрока, с большим диапазоном действий. Но Собослаи — все еще молодой игрок, с достаточно трудным характером, потому сложно прогнозировать каким будет его прогресс на новом месте. Что можно говорить наверняка — "Ливерпуль" является лучшим местом назначения в Премьер-Лиге для игрока с талантами Собослаи, а Клопп — идеальным тренером для развития таланта венгерского вундеркинда.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru