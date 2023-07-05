Райс направляется на медобследование в "Арсенал"
Капитан "Вест Хэма" Деклан Райс получил зеленый свет на прохождение медобследования в "Арсенале" после того, как два клуба полностью согласовали его трансфер.
Согласившись на прошлой неделе отпустить Райса в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов, с тех пор "Вест Хэм" обсуждал со своими коллегами из Лондона структуру платежей.
Как сообщает The Athletic, к вечеру вторника "Вест Хэм" и "Арсенал" полностью договорились, и теперь дело за самим Райсом.
Уже на этой неделе 24-летний игрок сборной Англии пройдет медобследование в "Арсенале" и обсудит заключительные детали личного контракта.
Одновременно с этим "Арсенал" даст зеленый свет на переход своего полузащитника Гранита Джаки в "Байер", а после подписания контракта с Райсом сосредоточится на оформлении трансфера защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.
05.07.2023 07:00
Просмотров: 802
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бля, ну что за Санта-Барбара. Разве он медобследование ещё не проходил? Вроде как неделю назад писали о медобследовании
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий