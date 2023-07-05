Райс направляется на медобследование в "Арсенал"

Капитан "Вест Хэма" Деклан Райс получил зеленый свет на прохождение медобследования в "Арсенале" после того, как два клуба полностью согласовали его трансфер.

Согласившись на прошлой неделе отпустить Райса в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов, с тех пор "Вест Хэм" обсуждал со своими коллегами из Лондона структуру платежей.



Как сообщает The Athletic, к вечеру вторника "Вест Хэм" и "Арсенал" полностью договорились, и теперь дело за самим Райсом.



Уже на этой неделе 24-летний игрок сборной Англии пройдет медобследование в "Арсенале" и обсудит заключительные детали личного контракта.



Одновременно с этим "Арсенал" даст зеленый свет на переход своего полузащитника Гранита Джаки в "Байер", а после подписания контракта с Райсом сосредоточится на оформлении трансфера защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.